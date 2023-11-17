Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret

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Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi’ne gelen Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti. Hastaları tek tek ziyaret ederek “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

ÖNCEKİ GECE GETİRİLDİLER

Gazze’de İsrail’n saldırılarından kurtarılan kanser hastaları ve beraberindeki 13 refakatçi önceki gece Mısır’dan Türkiye’ye getirilmişti. Hastaları taşıyan Cumhurbaşkanlığı’na ait bir uçak ve Türk Hava Kuvvetleri’ne ait A400 tipi kargo uçak gece 00.30 sularında Ankara’da Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Hastalar ve refakatçileriyle birlikte gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulanslara, nakilleri sırasında sedyelerin taşınmasına da yardım etti. Bakan Koca, bazı hastaların elini tutup sohbet ederek yakından ilgilendi.

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