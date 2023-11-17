×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Gazze
Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi’ne getirilen ve tedavilerine burada devam edilen 27 Gazzeli kanser hastasını ziyaret etti.

Haberin Devamı

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi’ne gelen Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti. Hastaları tek tek ziyaret ederek “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret

ÖNCEKİ GECE GETİRİLDİLER

Gazze’de İsrail’n saldırılarından kurtarılan kanser hastaları ve beraberindeki 13 refakatçi önceki gece Mısır’dan Türkiye’ye getirilmişti. Hastaları taşıyan Cumhurbaşkanlığı’na ait bir uçak ve Türk Hava Kuvvetleri’ne ait A400 tipi kargo uçak gece 00.30 sularında Ankara’da Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Hastalar ve refakatçileriyle birlikte gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulanslara, nakilleri sırasında sedyelerin taşınmasına da yardım etti. Bakan Koca, bazı hastaların elini tutup sohbet ederek yakından ilgilendi.

Haberin Devamı

Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Gazze

BAKMADAN GEÇME!