Erdoğan’dan G20’de İslam’a saldıran eylemlere tepki: ‘İfade özgürlüğü’ kılıfı kabul edilemez

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Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi karşılama fotoğraf çekimi sonrasında “Tek Dünya” temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumuna katıldı. Yuvarlak masada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında İngiltere Başkanı Rishi Sunak, solunda ise Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yer aldı. Gün boyu liderlerle ikili görüşmelerde bulunan Erdoğan Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu kıtalar arası gayriresmi istişare ve eşgüdüm platformu MIKTA Zirvesi’nde de bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmada özetle şunları söyledi: “Bu dönemde küresel refah ve istikrarı tehdit eden unsurlar farklılaştı, çeşitlendi ve derinleşti. Bununla birlikte cari sistemin herkes için sürdürülebilir barışı, güvenliği ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığı görüldü. Uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması ve yaygınlaşması endişe vericidir.

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NEFRET SUÇU, AYRIMCILIK...

Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlatmıştır. Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyürken uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması noktasında bizim sorumluluğumuzu daha da arttırmaktadır. Her fırsatta dile getirdiğimiz ‘dünya beşten büyüktür’ tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır. Nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı, bir arada yaşama kültürüne hakim kılmamız gerekiyor. Hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla iki milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez.

GIDA KRİZİYLE MÜCADELE

Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı temsil niteliğini haiz, adil, demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve etkin kılınması şarttır. MIKTA gibi oluşumlar da bu bakımdan büyük önem taşıyor. MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda kriziyle mücadelede yapıcı katkılarda bulunabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle ve yeni meydan okumalarla mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum.”

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Lula da Silva

DİPLOMASİ TRAFİĞİ BAŞ DÖNDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirveye katılan liderlerle ikili temaslarda bulundu. Önceki gün (cuma) Yeni Delhi’de Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün (cumartesi) ise sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Lula da Silva, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldi.

SİLVA İLE SICAK KUCAKLAŞMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brezilya Devlet Başkanı Luiz Lula da Silva ile görüşmesi çok sıcak geçti. 2 lider kucaklaşarak selamlaştı.

SCHOLZ ‘KORSAN BANDI’ İLE KATILDI

- Geçen hafta cumartesi günü koşu yaptığı sırada düşerek yaralanan ve yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, taktığı “korsan bandı” olarak bilinen siyah göz bandı ile görüşmeye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz’a geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan ayrıca Türkiye-Almanya arasında 2022 yılında ulaşılan 45 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak için enerji arzı, yenilenebilir enerji, inovasyon ve teknoloji transferleri gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

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MIKTA ZİRVESİ’NE KATILDI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Delhi’de ayrıca, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu kıtalar- arası gayriresmi istişare ve eşgüdüm platformu MIKTA Zirvesi’ne de katıldı. Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti. Zirvede Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer aldı.