Erdoğan’dan G20 dönüşü mesajlar: Hindistan’dan Avrupa’ya koridor Türkiye’den geçmeli

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ABD’DE MARKALARLA GÖRÜŞME YAPACAĞIM

Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için gidiyoruz. Hem o toplantıda vereceğimiz mesajlar hem de zirve marjında yapacağımız ikili temaslarla ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Amerika seyahatinde ülkemizde yatırımları olan birçok markayla bir araya geleceğiz. Bunlarla doğrudan görüşmelerimiz olacak ve bütün her yıl geleneksel hale getirilen Türk-Amerikan İş Konseyi’nin malum bir yemeği olur. Öyle zannediyorum ki bu defa da yine bu yemeği düzenlemek suretiyle bir heyecan, bir coşku işadamlarına verecekler kanaatindeyim. Fakat ben hepsinden öte özellikle bu markalarla ikili görüşmeyi çok önemsiyorum. Bunların zaten Türkiye’de çok ciddi yatırımları da var. Onlarla yapacağımız görüşmelerin neticeleri, bizlere çok daha önemli bazı gelişmelerin kaydedildiğini gösterir.

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DENİZ ÜSTÜNE GÜNEŞ SANTRALI

Örneğin bir firmanın deniz üzerinde güneş santralı kurma gibi hedefleri vardı. Türkiye’deki ortağıyla beraber bu adımı atma niyetini ortaya koydular. Fakat bu hamle henüz yapılmış değil. Bunun yanında GES’le ilgili gelişmeler var, güneş enerjisinde atılan bazı adımlar var. Bunları çok çok önemsiyoruz. Rüzgâr ve güneş enerjisinde atılacak bu adımların yanında nükleer enerjide de Akkuyu ile attığımız adım var. Sinop’u da Sayın Putin ile konuştuk. Bir de bu seyahatte 3’üncü bir santralın kurulması hususunda Güney Kore Cumhurbaşkanı’yla da bir görüşme yaptık. Ve bütün bu adımlarla birlikte enerjide sıkıntımız kalmayacak.

HİNDİSTAN - ORTADOĞU AVRUPA KORİDORU

(Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru) Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda. Biz jeostratejik konumumuz itibarı ile dünyadaki bütün koridorlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kuşak ve yol girişimi konusunda Çin mesafe aldı, devam ediyor. Biliyorsunuz bizim de Çin’in attığı bu adıma yönelik aldığımız mesafe var. Yani Marmaray’a varıncaya kadar hepsi o projenin, planın içinde. Biz diplomasiyi kazan-kazan ilkesi çerçevesinde yürütüyoruz ve bu alternatif güzergâhlardan ne ölçüde yararlanabiliriz, ne kazanabiliriz bunun çalışmasını yapıyoruz. Ülkeler ticari yol ve güzergâhlarla, etki alanlarını da geliştirme gayretindeler.

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TÜRKİYE’DEN GEÇMEK DURUMUNDA

Biz şunu diyoruz, Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda. Bu süreçte bizim çok önemsediğimiz bir adım ise Körfez’in bizimle beraber attığı adım. Irak, Katar, Abu Dabi üzerinden, Türkiye üzerinden Avrupa’ya giden bir yoldan, bir koridordan bahsediyoruz. Bu konuda özellikle Muhammed Bin Zayed çok daha kararlı bir telkinde bulundu, ‘Bu işi uzatmayalım, 60 günde görüşmeleri arkadaşlarımız bitirsinler ve hemen temelleri atalım, yola koyulalım’ dedi. Yani bu işin heyecanını bu denli duyuyorlar ve biz de gerek Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a, gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na gerekli talimatları verdim. Bu rakam öyle ufak rakam değil. Ama Birleşik Arap Emirlikleri bu işe çok hazır, Katar çok hazır. Bizler de buna çok çok hazırız. Bu adımı inşallah bu şekilde atmış olacağız.”

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LİDERLERDEN TAHIL KORİDORU RİCASI

Birçok liderle ikili görüşmeler yaptım. Zirve marjında bir araya geldiğim devlet ve hükümet başkanları, Türkiye’nin çabalarının ne kadar değerli olduğunu dile getirdiler. Görüşme yaptığım liderlerin hepsi de özellikle Karadeniz Tahıl Koridoru’nun işletilmesi hususunda bizden yine ricada bulundular. Tabii tüm liderlerin ortak temennisi, Karadeniz Girişimi’nin devamı yönünde. Bu konudaki çabalarımıza, görüşmelerimde özellikle değiniyorum. Çünkü konunun vahametinin ve Türkiye’nin çabalarının bilinmesi gerekir. Türkiye olarak savaşın ilk anından itibaren barışın sağlanması için yürüttüğümüz yoğun diplomasiden pek çok ülkenin haberi var.

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PUTİN’E TAHILI ARTIRMA TELEFONU

Ancak gelinen aşamada Batılı ülkelerin de harekete geçerek, verdikleri sözleri yerine getirmesi gerekiyor. Tabii biz, Sayın Putin’in şimdilik 1 milyon ton tahıl gönderme teklifini gündeme getirdik. Telefon diplomasisini sürdürmek suretiyle bu miktarı artırma noktasında Sayın Putin’den ricada bulunacağız. Tabii bu konuda Batı’nın da kendine düşen görevleri yerine getirmesi lazım.

SİSİ’YE ‘BİZ SİZİ BEKLİYORUZ’ DEDİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi sorulunca şöyle konuştu: “Görüşmemiz gayet olumlu geçti. Davet konusu da gündeme geldi. Öncelikle Dışişleri Bakanlarımızı, İstihbarat Başkanlarımızı görevlendirdik. Onlar görüşmelerini yapacaklar. Onlar önce bizi bekliyorlar ama ben dedim ki ‘Biz sizi bekliyoruz’. Tarih verilmedi. Tarihi bakan arkadaşlarımız ve istihbarat başkanımız görüşecekler. Ona göre de adımlarımızı atacağız. Görüşmemizde kendilerine de görevlendirdikleri büyükelçinin sunacağı güven mektubunu yakında kabul edeceğimi söyledim. Türkiye ve Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye birlikte en kısa zamanda ulaştıracağız. Her iki ülke ekonomi ve ticari alanda büyük potansiyele sahip. Karşılıklı ticaret hacmimizi iki katına çıkartmak için çalışma yapacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oluşturmuştuk. Yeniden canlandırmak için çalışacağız. İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi, Suriye başta olmak üzere birçok bölgesel sorunda olumlu neticeler almamızı sağlayabilir.”

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ERDOĞAN PAŞİNYAN’LA GÖRÜŞTÜ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir” denildi.

TÜRK VE ABD’Lİ YATIRIMCILARA: DAHA CESUR OLUN

Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu hava, önümüzdeki dönemde ticaretimize de pozitif yansıyacaktır, kimsenin şüphesi olmasın. Enerji, otomotiv, demir çelik gibi ihracat kalemlerinin sayısını ve miktarını artırmak temel önceliğimiz olacak. Var olan işbirliği alanlarımızı, sektörleri çeşitlendirmek için işadamlarımıza da büyük görev düşüyor. Türk işadamları da ABD’li partnerleriyle ortaklıklarını güncellemeli, yeni hedefler belirlemeli. Türk ve ABD’li yatırımcılar, işadamları daha cesur davranabilirler. Çünkü ülkelerinin yönetimlerinde ticareti artıracak iradeye sahip, buna göre politikalar yürüten iktidarlar mevcut.

HİNDİSTAN’DAN AVRUPA’YA EKONOMİ YOLU

- Hindistan’da düzenlenen G20 liderler zirvesinde, AB ile yedi ülke arasında bir ekonomik koridor inşa edilmesi için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Avrupa, demiryolu ve deniz hatlarıyla Orta Doğu ve Hindistan’a bağlanacak. Batı’nın bu hattı, Çin’in Yol ve Kuşak Projesi’ne karşı geliştirdiği yorumları yapıldı. Yeni ekonomik koridora Türkiye dahil edilmedi. BAE devlet haber ajansı Wam’ın haberine göre BAE, Suudi Arabistan, Hindistan, Ürdün, İsrail ve AB’yi kapsayan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru ‘katılımcı ülkeler arasındaki bağlantı ve entegrasyonu önemli ölçüde artıracak.

ENFLASYON DÜŞECEK, OVP OLUMLU YANKILANDI

Enflasyona ilişkin çok net bir yol haritası var. Ona yönelik de aldığımız para politikası yani miktarsal sıkılaştırma, seçici kredi sıkılaştırması gibi birçok tedbir var. Bunların etkili olması zaman alacak. Para politikasında alınan tedbirlerin etkisi gecikmeli oluyor. Gelecek sene bu vakitlerde çok net bir şekilde enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünü inşallah göreceğiz.Orta Vadeli Program sadece ülkemizde değil dünyada çok çok olumlu bir yankı uyandırdı ve Orta Vadeli Program’ın uyandırdığı bu yankıyla birlikte de piyasalara farklı bir canlılık geldi, geliyor. Bir de yurtdışından Türkiye’ye kredi akışı da başlıyor.

TSK’YA HAKARETLER CEZASIZ KALMAYACAK

(CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun TSK ile ilgili açıklamaları) Her şeyden önce bu zat bir vatansever, bir milliyetperver kişi değil. Teröristlerin cenaze merasimlerinden tutun dağdakilerle beraber yürümeye varıncaya kadar hepsini yapmış olan kişiler. İnanıyorum ki bu seçimde benim vatandaşım artık bunlara yerel bazda yürü demeyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftiralar atmaktan bıkmadılar. Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin, Türkiye’nin ikinci büyük partisinin mensubu olması da ayrıca düşündürücüdür. Bu şahıs dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA SİVİL ANAYASA

(Yeni anayasa) 2011’de, 2015’te olduğu gibi partilere tekliflerimizi götüreceğiz. Ama hepsinden önce Cumhur İttifakı olarak biz ön hazırlıklarımızı yapacağız ve Parlamento’da grubu olanlarla bu konuyu olgunlaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizi sivil anayasaya kavuşturmak arzumuz hayalin ötesinde, siyasetimizin aksiyonu oldu. Türkiye’nin 21 yılda yargı teşkilatının fiziki yapısını güçlendirdik, beşeri varlığını sürekli tahkim ettik. Tüm bu yapılanları sivil bir anayasayla da taçlandırmak, Türkiye Yüzyılı’nı sivil bir anayasa ile inşa etmek istiyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NA: İŞİ MASALARI TOKATLAMAYA KADAR GETİRDİ

(Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı ve muhalefetin 81 ilde ayrı ayrı aday çıkarması) Onlar zaten kendi aralarında değerlendirmelerini yapıyor. Ne diyor Genel Başkan? Diyor ki ‘Altılı masa değil gerekirse on altılı masa.’ Yani biraz daha konuşsa on altılı masa, yüz altmış altılı masa da olacaktı. Ama masa devrildi. Kötü devrildi.

(CHP’deki belediyeler) Lafla, konuşmakla bu iş olmuyor. Mühür vurmakla bu iş olmuyor. Neyin mührü? Hangi sel afetinde giydin çizmeleri geldin, sel afetiyle mücadele ettin? Bunların böyle bir derdi yok. AK Parti, kendisiyle yarışan, hizmette yarışan bir partidir. Muhalefet ise rant için, koltuk için yarışan partilerden oluşuyor. CHP’nin evlere şenlik Genel Başkanı’nın durumu da farklı değil. O da koltuk hayalleri ile döndü dolaştı, en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi. Genel seçimler öncesi kurdukları 9’lu masada çevirdikleri dümenler yeni yeni ortaya saçılıyor. Tüm milletimiz masada dönen pazarlıkları, masa altından kimlerin birbirini tekmelediğini gördü, daha da görecektir.