Erdoğan'dan Esad çıkışı: Suriye’de normalleşmeye katkısı yok

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TRİBÜNDEN SEYREDİYOR

“(Suriye ile normalleşme adımlarının hızlanması söz konusu mu?) Esed bizim normalleşme ile ilgili Türkiye-Rusya-İran-Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan, tribünden seyrediyor. Yani işin içinde bir türlü yer almıyor. Biz Suriye’nin bu işin içinde yer alacağını ümit ederek bu çalışmalara kapımızı açtık, buna varız dedik. Ancak hâlâ Suriye tarafında olumlu bir tavır yok. Temenni ederiz ki sürecin devamında onlar da masada yerini alır.

ÖNKOŞULSUZ BİR SÜREÇ

Terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri kapsamlı şekilde dörtlü dışişleri bakanları toplantısında ele alınıyor. Bu başlıklarda ilerleme kaydedilirse Suriye rejimiyle de ilişkilerin normalleşmesi mümkündür. Suriye rejimi ile yürütülen dörtlü sürecin başından itibaren önkoşulsuz olması gerektiğini söyledik. Biz bu sürecin aşamalı bir şekilde, önkoşulsuz olarak ileriye taşınması gerektiğini düşündük. Bunun gerçekleşmesi için de Suriye rejiminin sahadaki gerçeklere uygun bir şekilde hareket etmesi, sürece zarar verebilecek yaklaşımlardan kaçınması çok önemli.

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DEYRİZOR ARAPLARINDIR

(Suriye’de Deyrizor’da Arap aşiretlerle PKK’lı YPG’li teröristlerin çatışması) Suriye’deki bu gelişmelerde PKK’ya, YPG’ye karşı artık Arap aşiretlerin bir bütün haline geldiğini, hatta şu anda katılımın artmasıyla Arap aşiretlerin güçlendiğini görüyoruz. Sayın Putin de bölgenin sahipleri olarak Arap aşiretlerinin bir araya gelerek terör örgütüne karşı mücadele vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Şu anda yaşanan, Arap aşiretlerinin birlik, beraberlik içerisinde kendi topraklarına sahip çıkma adımıdır. Bu bakımdan yaşananları önemli buluyorum. Arap aşiretler oraların gerçek sahipleridir. Oraların gerçek sahipleri bu terör örgütleri değildir. Ne PKK ne YPG buraların sahibi değil, bunlar sadece terörist. Aşiretlerin bir araya gelmek suretiyle PKK’ya, YPG’ye karşı koydukları tavır, haysiyetli bir onur mücadelesidir. Hem millidir hem yerlidir.

KERKÜK’TE İZİN VERMEYİZ

(Kerkük’teki çatışmalar ve Irak merkezi hükümetinin tavrı) Kerkük konusuyla ilgili olarak da gerek Dışişleri Bakanım Hakan Fidan gerekse istihbarat birimlerimiz konuyu sıkı takip ediyorlar. Gerek Irak Başbakanı Sayın Sudani ile görüşmeler gerekse oradaki muhataplarıyla yapılan görüşmeler neticesinde şu anda Kerkük’te nispeten sakin bir hava var. Barzani ailesiyle görüşmeler yapıldı, Sudani ile görüşmeler yapıldı. Dün de Dışişleri Bakanım Hakan Fidan’ın İran’da yaptığı açıklamalar neticesinde bugün itibarıyla hava sakin gözüküyor. Kerkük’ün yapısını bozacak her eylem, Irak’ın bütünlüğünün bozulması demektir. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz.”

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PUTİN’DEN HEDİYE: ERDOĞAN BELGESELİ

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in Erdoğan’a TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman tarafından çekilen, Erdoğan’ın hayatıyla ilgili bir belgesel hediye ettiğini söyledi. Gusman, Erdoğan’la yaptığı dört röportajdan bölümler içeren 25 dakikalık belgeseli haziran ayında tanıtmıştı. İlk röportaj 2005 yılındaydı. Belgeselde Erdoğan’ın siyasi kariyeri, çocukluğu, okul yılları ve futbol sevgisi de anlatılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA: HÂLÂ FATURAYI MİLLETE KESİYORSUN

“(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Kitleler Sayın Erdoğan’a oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek. Toplumsal sorunumuz vardır’ sözleri) Bu açıklamaları anlamak mümkün değil. Burada gerçekten akli bir sıkıntı var. Sen kalkıyorsun 11, 12 yenilgi alıyorsun ve yenilgiden sonra hâlâ faturayı millete kesiyorsun. Parlamento’da ne yazıyor? ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre millet seni istemiyor, sana ‘Git’ diyor. ‘Sen bu işten anlamazsın’ diyor. Ama sen hâlâ kalkıyorsun, ‘Gerekirse on altılı masa’ diyorsun. Kaç tane masa kurarsan kur, senden bir şey olmaz. Sen işi bitirmişsin. Şu anda sandalyeyi nasıl korurum ona bakıyorsun. Genel başkan sıfatıyla girdiği her seçim hezimetine farklı bahaneler bulan, kendinden başka herkesi suçlu ilan eden Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarıyla siyaseti bilmediğini bir kez daha kanıtladı.”

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TÜRKİYE’YE KÜRESEL ENERJİ MERKEZİ

“(Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılması) Sayın Putin ile görüşmemizde enerji sektörünü ayrı başlıklarla ele alıyoruz. Enerji ürünlerinin ülkemiz üzerinden Avrupa’ya ve dünyaya ulaştırılması için farklı projeleri hayata geçireceğiz. Türkiye’de kurulacak doğalgaz merkezi ile hem enerji nakil hem de fiyatlandırma konularında ilerleme sağlanacaktır. Türkiye’yi önce bölgesinin sonra da küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. İstanbul’daki Finans Merkezi’miz gibi, Londra’da, Hamburg’da belli işler için kurulmuş merkezler örneğinde olduğu gibi doğalgazla ilgili de bir merkez kurma planımız var. Rusya ile bu planımızı görüşeceğiz.”

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YEREL SEÇİM

İDEAL ADAYLARLA CUMHUR İTTİFAKI OLARAK DEVAM

“(İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçime ittifak halinde değil tek başına girme çağrısı) Bizim Cumhur İttifakı olarak oturmuş bir yapımız var. Hedefimiz 81 vilayette en ideal adaylarımızı bulup beraber yola devam etmek. Her şeyden önce İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizi, deprem darbesi yemiş 11 vilayetimizi, hepsini masaya yatırıp buralarda güzel bir çıkış sağlamak.

Yerel seçimlere dair Cumhur İttifakı olarak istişarelerle yol alıyoruz. Anladığım kadarıyla onların bir istişare zemini bile yok. Biri işbirliğinden diğeri ayrılıktan söz ediyor. Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil.

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DEVLET BEY’LE ANLAŞTIK

Devlet (Bahçeli) Bey ile son görüşmemizde de bu işleri en güzel şekilde ele aldık. Devlet Bey’in de hitabıyla ‘koçbaşlarını belirleyip’ yola öyle devam edelim.”