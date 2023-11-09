Erdoğan'dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı sonrası önemli mesajlar: Saflarımızı sıklaştırmalıyız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmesini sosyal paylaşım platformu X'ten yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16’ncı Zirvesi’ni Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirdik. Zirvemizin ve yaptığımız istişarelerin ülkelerimizle birlikte bölgemizin istikrarı ve refahı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"TİCARET ANLAŞMASI’NI ARTIK YÜRÜRLÜĞE KOYMAMIZ GEREKİYOR"

2025 Vizyon Belgemizin de stratejik hedefleri arasında yer alan ve maalesef 20 yıldır hayata geçirilemeyen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması’nı artık yürürlüğe koymamız gerekiyor. İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Yatırım Bankası ECOBANK’ın tüm üyelerin katılımıyla daha faal hale getirilmesi bu maksada hizmet edecektir. Turizm ve seyahat sektöründe de iş birliğimizi güçlendirmeliyiz. Toplantıda, Erzurum’un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Yılı Turizm Başkenti seçilmesinden memnuniyet duyuyorum. TANAP başta olmak üzere son yıllarda gerçekleştirdiğimiz ciddi enerji altyapı yatırımları sayesinde gerek ülkemizin gerek bölgemizin enerji arz güvenliğine önemli katkılarda bulunuyoruz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri olarak birlikte atacağımız adımlarla bu alanda daha fazla rol alabiliriz.

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"ÜYELERİMİZİ TEMİZ ENERJİ MERKEZİ ŞARTI’NI İMZALAMAYA DAVET EDİYORUM"

“Birlikten kuvvet doğar” şiarıyla enerji alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji ve hidrojen gibi daha temiz girişimler için müşterek yatırımlarımızı artırmamız bu manada faydalı olacaktır. Tüm üyelerimizi, Türkiye’nin imzaladığı, Bakü’de kurulacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Temiz Enerji Merkezi Şartı’nı imzalamaya davet ediyorum.

"SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRMALIYIZ"

Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişiminin değeri mevcut gelişmeler karşısında daha fazla artmıştır. Karabağ’dan Afganistan’a kadar ortak coğrafyamızda yaşanan meydan okumalar karşısında da saflarımızı sıklaştırmalıyız. Azerbaycan’ın batı bölgeleriyle Nahçıvan’ı birbirine bağlayacak ulaştırma hatlarının en yakın zamanda tesis edilmesi de stratejik önemi haizdir. Afganistan’da sürdürülebilir istikrarın ve güvenliğin tesisi için de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak birlikte çaba sarf etmeliyiz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatının gözlemci üyesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, zirvemizde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından temsil edilmesi, Kıbrıslı kardeşlerimize reva görülen haksız uygulamalar karşısında önemli bir mesajdır.

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KIBRIS ÇAĞRISI

Bu doğrultuda, burada bir kez daha Kıbrıs Türkleriyle her alanda ilişkilerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum. Bu yönde adım atan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.