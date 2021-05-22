Erdoğan’dan dünyaya: Aşı ayrımı yapmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliği tarafından Roma’da düzenlenen zirveye yolladığı mesajda özetle şunları söyledi:

“Koronavirüs salgını, dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye olarak, bu anlayışla salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkânları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik. 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dâhil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özel önem verdik. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürdük.

ADALETSİZLİK

Bugün itibariyle 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Öte yandan aşıya erişim konusunda, küresel ölçekte ciddi adaletsizlikler yaşandığını görüyoruz. Dünya genelinde, şimdiye kadar tatbik edilen aşıların yüzde 80’i yüksek veya üst orta gelirli ülkelerce kullanıldı. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu en az bir doz aşılanmışken, Sahraaltı Afrika’da bu oran yüzde 1’i dahi bulmadı. Benzer vahim tablolar dünyanın 100’e yakın ülkesinde de yaşanıyor. Türkiye olarak, bugüne kadar elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik.

Yerli aşımızı hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

Salgınlara karşı alınacak kontrol tedbirleri koordineli ve orantılı olmalı. Sağlık ve ekonomi arasındaki hassas dengeyi gözetmeli ve Dünya Sağlık Örgütü’nün merkezi konumunu pekiştirmelidir.

YENİ DUVARLAR

Bu bağlamda, aşılanmış ve aşılanmamış olanlar arasında yeni duvarlar örülmesine ve yeni tür ayrımcılığa yol açılmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne üye herhangi bir ülkenin, bu örgütün onayladığı bir aşıyı kabul etmemesinin izahı yoktur. Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya bırakmak, hepimizin ortak görevi. Türkiye olarak böyle bir dünyanın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.”

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