Erdoğan’dan doğalgaz açıklaması: Pazartesi yeni müjdemiz var

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Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

3 TÜNEL 1 KÖPRÜ...

“İspir-Rize yolu, Karadeniz limanlarıyla Erzurum arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli bir ulaşım projelerinden biridir. Yaklaşık 20 kilometrelik bu yolu, üzerindeki toplam uzunluğu 1.5 kilometreye yaklaşan 3 ayrı tünelle ve bir köprüyle birlikte hizmete açıyoruz. Erzurum’a bu yakışır. Rize’ye bu yakışır. Bir ucu da nereye? Ovit Tüneli’ne uzanan, toplam yatırım tutarı 1 milyar 350 milyon lira olan bu proje sayesinde güzergâh üzerinde yaz-kış kesintisiz güvenli, konforlu araç trafiği işleyebilecek. Çok daha huzurlu, çok daha rahat olacaksınız. Maşallah uçaklar ellerinizde, Kızıl Elma’yı almışsınız ve Kızıl Elma ile beraber uçuyorsunuz.

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REFAHIMIZ YÜKSELECEK

Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi Türkiye’nin imkânlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.”

FİSKOS MASASINDA SİNSİ PAZARLIKLAR

“Önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi kirli pazarlıklar yaptılar. Amaç ne? Erdoğan’ı ve onun şahsında Cumhur İttifakı’nı devirmek. Yerine ne koyacaklar, belli değil. Hadi bunu başardılar, gelince ne yapacaklar? Söyledikleri tek şey, bizim yaptıklarımızı yıkacaklar, her şeyi eskiye döndürecekler. Bunun için yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere teslim etme sözü verdiler. Terör örgütlerinin uzantılarıyla masa altında el sıkışıp, güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler. Millet siyasetçiliği yerine, ajan siyasetçiliği yapıyorlar.”

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ERZURUM’U KARADENİZ’E BAĞLIYORUZ

Erdoğan, “Erzurum’u Karadeniz’e bağlıyoruz. Bayburt, Gümüşhane, Zigana oradan da ineceğiz Trabzon’a. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı çalışmalarını önümüzdeki yıl bitiriyor, ardından ihale ve inşa aşamasına geçiyoruz” dedi.