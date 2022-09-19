Erdoğan’dan Central Park yürüyüşü

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Erdoğan’ın dünyaca ünlü Central Park’taki yürüyüşüne Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu da eşlik etti. Yürüyüş sırasında birçok kişi Erdoğan’ın yanına gelip sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir devlet başkanıyla tanışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen bir genç kız Türkiye’ye geldiğini ve Kapadokya’yı çok beğendiğini söyledi. Bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti. Erdoğan ayrıca parkta yanlarına yaklaşan bir çifte de sigarayı bırakmalarını önerdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün daha sonra ABD’de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katıldı.