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Erdoğan’dan Central Park yürüyüşü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM#New York
Erdoğan’dan Central Park yürüyüşü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 07:00

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün New York’taki Central Park yürüyüşü sırasında renkli anlar yaşandı.

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Erdoğan’ın dünyaca ünlü Central Park’taki yürüyüşüne Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu da eşlik etti. Yürüyüş sırasında birçok kişi Erdoğan’ın yanına gelip sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir devlet başkanıyla tanışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen bir genç kız Türkiye’ye geldiğini ve Kapadokya’yı çok beğendiğini söyledi. Bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti. Erdoğan ayrıca parkta yanlarına yaklaşan bir çifte de sigarayı bırakmalarını önerdi.

Erdoğan’dan Central Park yürüyüşü

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün daha sonra ABD’de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan’dan Central Park yürüyüşü

Erdoğan’dan Central Park yürüyüşü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM#New York

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