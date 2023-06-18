Erdoğan’dan Berlusconi’ye veda yazısı: Hakiki bir dosttu

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Erdoğan yazıda özetle şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli Dostum Berlusconi ile ilk temasımız 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra gerçekleşti. AK Parti’miz iktidara geldiğinde, okuduğumuz bir şiirden dolayı siyasi yasaklıydık. Dünyada buna ilk itiraz eden Sayın Berlusconi oldu. Dostum Berlusconi bizi arayarak, seçim zaferimizi kutladı; siyasi yasağımızın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bizi İtalya Başbakanı sıfatıyla ülkesine davet etti.

HEP DESTEK VERDİ

Sayın Berlusconi ile Roma’da buluştuk, Dostum Berlusconi “Şu anda Avrupa’daki en iyi dostunuzun evindesiniz. AB’deki başbakan dostlarımı arayacağım ve avukatlığınızı yapacağım” dedi. Görevi boyunca da AB’ye üyelik sürecimizde ülkemize her zaman destek verdi. Değerli Dostumun güçlü duruşu ve hakkaniyetli tavrı tam üyelik müzakere tarihinin alınmasında da belirleyici rol oynadı. Sayın Berlusconi, kendine özgü tavrıyla, iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçiydi. İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi’nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum.

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ÇOK ÜZÜLDÜM

Uzun yıllar birlikte çalıştığımız Değerli Dostum Silvio Berlusconi’nin vefat haberini aldığımda büyük bir üzüntü duydum. Dostluğumuzun nişanesi olarak cenaze törenine Dışişleri Bakanımı ve Parti Sözcümü, bizleri temsil etmek üzere gönderdim. Kendisi, bizlerde bıraktığı güzel hatıralarla her zaman hakiki bir dost olarak anılacaktır. Sayın Berlusconi’nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, ülkem ve milletim adına İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum.”