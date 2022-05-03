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Erdoğan’dan bayramda barış mesajı: Çözüm noktası Türkiye olacak

#Erdoğan#Bayram#Putin
Erdoğan’dan bayramda barış mesajı: Çözüm noktası Türkiye olacak

Bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu hafta Sayın Putin ile büyük ihtimalle bir görüşme yapacağız. Arzumuz odur ki, liderleri bir araya getirelim. Ukrayna’da atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacak. İstanbul veya Ankara olacaktır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldığı bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşındaki barış görüşmelerini de değerlendiren Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Cumartesi günü danışmanım İbrahim Kalın Bey, aynı şekilde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey ile birlikte Kiev’e gittiler. Gerek Zelenski ile gerekse muhataplarıyla yaptıkları görüşmede oralardan bazı temennileri aldılar. Bu hafta içerisinde Sayın Putin’le biz bir görüşme, büyük ihtimalle, yapacağız. İbrahim Bey aynı şekilde Sayın Uşakov’la bir görüşme yapmak suretiyle o da bu süreci inşallah hızlandırarak; acaba Mariupol’daki bütün tahliyeleri filan nasıl hızlandırırız, nasıl bu işi belli bir çözüme kavuştururuz, bunun gayreti içerisinde olacağız. Ukrayna tarafı olsun, Rusya tarafı olsun hububat ihracatında bizlerden onlar da belli destek istiyorlar. Bu konuları da yine Sayın Putin’le görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içerisinde olacağız. Birinci derecede özellikle bu tahliyelerin hızlandırılması süreci ve bu konuda her türlü adımı atıyoruz. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara’da liderleri bir araya getirelim. Ve özellikle de Ukrayna’nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacak. İstanbul veya Ankara olacaktır.

TURİZM MEVSİMİ ÇOK OLUMLU GEÇECEK 

Sayın Putin turizm konusunda gerçekten çok hassas ve elinden gelen desteği vereceğini de söyledi. Bu arada da biliyorsunuz Körfez’le ilgili çok olumlu gelişmeler var. Son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz inşallah bu konuda önemli bir çıkış noktası olacak. Suudi kardeşlerimizin de inanıyorum ki Türkiye’ye gelişleri çok daha artacaktır, hızlanacaktır. Tabii tüm diğer alanlarda da Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammet bin Selman’la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık. Ve bu konuda Suudi Arabistan’dan gelecek olan kardeşlerimizin, Türkiye’deki onların turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de bu yaklaşım Türkiye’ye farklı yansıyacaktır. Bundan dolayı ben bu turizm mevsiminin Türkiye’de çok olumlu geçeceğine inanıyorum ve Turizm Bakanımız da bu konudaki çalışmalarını yakın markajda devam ettiriyor.” 

Erdoğan’dan bayramda barış mesajı: Çözüm noktası Türkiye olacak


BASINA ÇİKOLATA İKRAMI

Kendisini takip eden gazetecilerle tek tek bayramlaşan Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ve tatlı ikram etti.

LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bayramlaştı. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.  

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