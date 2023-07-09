Erdoğan’dan Bayburt ve Gümüşhane’de yerel seçim mesajı: Yine bir rekor bekliyorum

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda yüzde 82.45 oy aldığı Bayburt’a teşekkür ziyareti yapan ve toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “28’indeki netice şu anda Bayburt’ta kendini gösteriyor. Şu azametinize, şu katılımınıza, şu iştirakinize şahsım, Cumhur İttifakı olarak teşekkür ediyorum. Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimde bir kez daha gösterdi. 14 Mayıs’ta yüzde 78.86 oy oranıyla şahsımıza destek veren Bayburt, 2 hafta sonra bunu yüzde 82.45’e yükseltti. 28 Mayıs’ta yüzde 82.45 rekor kıran birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt’a teşekkür ediyorum. Sandıkları patlatan Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz, hiç endişe etmeyin. Bayburt bu teveccüh ile Türkiye’nin geleceğine de sahip çıktı. Bayburt, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında biz de varız, dedi. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçiminde sizlerden tüm Türkiye’ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.

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EMEKLİLERİ EZDİRMİYORUZ

Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci döneminde 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkânına kavuştuk. Kabineyi süratle oluşturduktan sonra ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Toplumun farklı kesimlerine yönelik pek çok müjde verdik. Emeklilerin maaşları ile ilgili düzenlemeyi Meclis’in onayına sunduk. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammına ilave refah payı ile zam oranını yüzde 25’e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için toplu sözleşme hükümleri gereğince öngörülen zam oranı yüzde 17.55 olacaktı, buna ilaveten refah payı verilerek zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. SSK, Bağ-Kurve Emekli Sandığı emeklilerine aynı oranda zam yapıyoruz. Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.

HIRSIZLARA HESAP SORACAĞIZ

Enflasyonla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha göstermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı gerekli işlemleri yapıyor, yapılacak. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz kararlı şekilde sürecek. Hırsızlar çok, onlara gereken hesabı soracağız.”

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2 MİLYAR 689 MİLYONLUK DEV YATIRIM

“Teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik, 7 farklı alanda 36 projemizin resmi açılışını yapıyoruz. Toplam 2 milyar 689 milyon lirayı aşan hizmet ve projenin şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizin bu ilginiz, bu alakanız bizim sorumluluğumuzu daha artırıyor. Emniyete sordum meydanda kaç kişi var?Dediler ki 40 bin kişi var.”

DEPREMİN YARALARINI SARACAĞIZ

Türkiye 6 Şubat’ta tarihinin en büyük afetine maruz kaldı. 50 bin insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ülkemiz ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar, bunların altından biz kalkıyoruz, yine biz kalkacağız. Sahte muhalefetin oyununa da gelmeyeceğiz. Gelişmiş ülkeler de bunun altından kalkamaz. Depremde de başarılı sınav verdik. 180 bin deprem konutunun inşasına başladık. İlk bir sene içinde 319 bin konutu, toplamda 615 bin konutu depremzedelere teslim edeceğiz. Depremin izlerini tamamen silene kadar gece gündüz çalışacağız. Depremin yaralarını milletçe sarmadanhuzura eremeyiz. 14 milyon vatandaşımız sıkıntı çekerken, biz hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edemeyiz. 85 milyon olarak felaketin üstesinden geleceğiz.

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GÜMÜŞHANE’DEN KILIÇDAROĞLU’NA: BAK ÇİPRAS KAYBETTİ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt’un ardından geçtiği GÜMÜŞHANE’deki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamalarda ise özetle şunları söyledi: “Seçimlerde sadece 7’li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya’dan Kandil’e tüm destekçileri siz sandığa gömdünüz. Öyle bir tokat attınız ki hepsinin birden dengesini alt üst ettiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar, şoku hâlâ atlatamadılar. Gümüşhane hepsi farklı alanlarda 1 milyar 100 milyon lira tutarında 52 kalem hizmet, eser ve yatırım tamamlandı. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara’ya dönünce unutanlardan değiliz. Gümüşhane’ye son 21 yılda 32 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. İlk evim projesiyle Gümüşhane’de toplam 398 konut inşa edeceğiz.

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1 KİŞİ İSTİFA ETMEDİ

İlk seçimlerin üzerinden tam 8 hafta geçti. 7’li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. Fakat hezimetlerini başarı gibi yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan vazgeçmediler. Bak! Yunanistan’da Çipras seçimi kaybetti, bıraktı. Yunanistan’daki Çipras bu konuda bu kadar hassas ama sende bu yok. 28 Mayıs öncesinde iyi kötü bir partisi olan hemen herkes CHP Genel Başkanı’ndan ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bir bakanlık sözü aldı. Ne deyim, Gazi’nin hürmetine CHP’ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin.”