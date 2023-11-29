Erdoğan’dan aday kriterleri: Karşılığı olmayanlarla vedalaşacağız

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi yerel seçimler oldu. Adayların doğru belirlenmesi noktasında vurgu yapan Erdoğan’ın, “Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kırmadan, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içimizde kavga etmeyin. Birlik ve beraberlik içinde süreci yürütün” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimler için il gezilerine aralık ayının ikinci haftasından itibaren başlayacağı belirtildi. Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde yurtdışı seyahatlerinin olacağı, bunun için il gezileriyle ilgili bir planlama yapıldığı öğrenildi.

6 BİN 575 BAŞVURU

- MYK toplantısında AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bir sunum yaptı. Pazar günü yapılan temayül yoklamasıyla ilgili verilerin yer aldığı sunumda, Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin kişinin elektronik ortamda oy kullandığı belirtildi. Belediye seçimlerinde başvuru yapan aday adayı sayısının 6 bin 575 olduğu aktarıldı. Toplantıda Ali İhsan Yavuz’un aday adayı listelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu da öğrenildi.