Erdoğan’dan 14 Mayıs imzası

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İKİ AYLIK TAKVİM

“Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Resmi Gazete’de yayımlanacak bu kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. İnşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023’te milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.

NEDEN 18 HAZİRAN DEĞİL

Bilindiği gibi seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden zaten paylaşmıştık. 18 Haziran üniversite sınav takvimi ve hac dönemi ile çakışan bir tarihti. Okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle milyonlarca vatandaşımız memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı. Alternatif olarak da 14 Mayıs tarihini teklif ettik. Demokratik geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne de tekabül eden bu tarihin milletimiz nezdinde hüsnükabul gördüğünü biliyoruz.

ASRIN FELAKETİ

Ancak ülkemizin 6 Şubat’ta ardı ardına yaşadığı iki büyük deprem seçimle ve seçim tarihi ile ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı. Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana ve Elazığ illerimizde yüreklerimizi yakan can ve mal kayıplarına yol açtı. Depremin ilk günlerindeki ağır kış şartları, hasar gören altyapı ve 500 kilometreyi bulan yıkım alanının büyüklüğü işimizi hayli güçleştirmiş olsa da ya bir yol bularak ya bir yol açarak insanlarımızın yardımına koştuk.

SİYASİ GERİLİMLER

Biz tüm dikkatimizi depremin yaralarını sarmaya vermişken, seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyor. Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi en kısa sürede normalleştirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor. Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği siyasi gerilimler ve belirsizlikler ister istemez çalışmaların aksamasına yol açma riski taşıyor. Sadece son bir haftasının siyasi gündemi bile tek başına bu tehdidin ne kadar reel büyük ve endişe verici olduğunu göstermeye yeterlidir. Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla yıkımın altında adeta feryat ederken, öteki taraftaki bir kesimin kendi siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletimizin tamamının sırtına yükleyemeyiz.” (EBRU KARATOSUN/ANKARA)

SEÇİM GÜNDEMİ GERİDE KALMALI

Depremzedelerimizin yaralarını sarmak, felaketin tüm izlerini silmek, şehirlerimizi yeniden inşa etmek, üretimi ve istihdamı tekrar yükseltmek için ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bu anlayışla ve Anayasa’nın bize verdiği yetkiyle daha önce açıkladığımız seçimleri 14 Mayıs tarihinde yenileme kararımızı uygulamaya geçiyoruz. Biraz önce imzaladığımız kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini hazırlayıp ilan edecektir. Bu vesileyle olayın ne kadar hızla devam ettiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Seçim sürecinde bizim gündemimiz yine depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ile bu felaketin ülkemize verdiği ekonomik ve sosyal zararların telafisi çalışmalarından oluşacaktır.

ADAYLAR AFAD’A BAĞIŞ YAPACAK

Erdoğan “Genel başkanı olduğum AK Parti’den milletvekili adayı olmak için başvuracaklarla ilgili bir karar aldık” dedi: “Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce ilgili birimimizce belirlenecek asgari rakam tutarını AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Yapacakları cömert bağışlarla deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kararın diğer partilere de örnek olacağına inanıyorum.”

MÜZİKSİZ KAMPANYA

“Türkiye 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkıntıları tamamen kaldırmadı. Ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıplarını tümüyle telafi etmeden geleceğine güvenle bakamaz, seçime katılan cumhurbaşkanı adayları ittifaklar ve siyasi partiler olarak attığımız her adımda, söylediğimiz her sözde, açıkladığımız her programda bu hakikate bağlı kalmalıyız. Geçmiş seçimlerde sıkça yaşadığımız gibi 14 Mayıs süreci kısır siyasi çekişmelerin yalan ve ifitira üzerine kurulu kampanyaların mecrası haline dönüştürülürse bunu başaramayız. Böyle bir durumda öncedepremzede vatandaşlarımız, onlarla birlikte 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz. Bizim böyle bir vebali göze almaya inancımız da ahlakımız da siyaset anlayışımız da el vermez. İşte bunun için, Türkiye için hemen şimdi diyerek, 14 Mayıs’ı 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz. Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM’de temsil edilmek için mücadele edecek herkesten samimi çağrımıza destek bekliyoruz. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak. Ruberu ikili görüşmeler suretiyle biz bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Ne yaptık, ne yapacağız bütün bunları vatandaşımıza anlatmanın gayreti içerisinde olacağız.”

KARAR YAYIMLANDI

Anayasa’nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

YSK: 2. TUR 28 MAYIS’TA

yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kararının yayınlanmasının ardından toplandı. Seçimin 1. ve 2. tur tarihleri belirlendi. YSK Başkanı Ahmet Yener, gazetecilere seçim tarihini 14 Mayıs, 2. tur tarihini 28 Mayıs olarak belirlediklerini açıkladı.

KAMUDAN İSTİFALAR

Yener, “Türk milletine, Türk demokrasisine ve siyasi partilere hayırlı olsun” dedi. YSK aday olacak kamu görevlilerinin istifa tarihini ve seçim takvimini de ilan edecek. Başkan Yener, milletvekili aday adayı olacak kamu görevlilerinin istifa tarihleriyle ilgili de, “14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği seçiminde, kamu görevlilerinin istifasına yönelik süreç bugün (dün) başlanmış olup 16 Mart Perşembe günü saat 17.00’de sona erecektir” dedi.