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ANKARA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan'a yanıt verdi: ‘Gel milletimize dönelim’

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Erdoğan'a yanıt verdi: ‘Gel milletimize dönelim’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Ülkenin demografik yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için, halkımız sana gerçek fikrini ‘şimdilik’ iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin, sen de gerçekle yüzleşeceksin” diye eleştirdi.

Twitter’dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM

“Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet... Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Milletin aklıyla, değerleriyle, alay eden sensin Erdoğan! Bir televizyon programında ‘sığınmacı alacağız, bu bir cibilliyet meselesi’ diyorsun; yarım saat sonra uyanıp ‘sınırlara duvar örüyoruz’ diyorsun. Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Erdoğan yineliyorum: Gel milletimize dönelim, onlar söylesinler; bu ülkeye akın akın sığınmacı geliyor mu, gelmiyor mu? Belli ki sen saraylardan göremiyorsun. Özetle Erdoğan, sen bir beka sorunusun. Ülkenin demografik yapısını tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için, halkımız sana gerçek fikrini ‘şimdilik’ iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin, sen de gerçekle yüzleşeceksin.”

Erdoğana yanıt verdi: ‘Gel milletimize dönelim’
Kılıçdaroğlu, önceki gün Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018’de evinin önünde şüpheli biçimde ölen Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ı kabul etti.  (AA)

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