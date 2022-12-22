Erdoğan’a, Kılıçdaroğlu’na nasıl koştuysam İmamoğlu’na da koştum

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya değinirken CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun “Partimizin içişlerine karışılmamalı” sözüne de dolaylı yanıt verdi. Akşener, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

İKİ KERE KAYBETTİLER

“İstanbul’u bir kere değil, tam iki kere kaybettiler. Haziranda görülen davada yargı kararını vermişti. Kararın açıklanmasına iki gün kala davanın hâkimi değişti. Ve sonunda, AK Parti teşkilatıyla boy boy fotoğrafları olan bir hâkimi davanın başına atadılar. Planlı, siparişle çıkarılan, absürd bir ceza kararı. Kaybedeceklerini artık anlamaya başladılar.14 Aralık’ta yola çıktım. İstanbullu’nun iradesine vurulmaya çalışılan darbeye karşı, tıpkı 2019’daki gibi, Ekrem kardeşimizle omuz omuza durmaya gittim. Bundan 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında, nasıl Sayın Erdoğan’ın yanına koştuysam, bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum. Bundan 20 sene önce nasıl Emine Hanım’ın yanına koştuysam, bu defa da Dilek kızımın yanına koştum.

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ERBAKAN HOCA’NIN YANINDA DURDUM

Refah Partisi’ni kapatmak için dava açılmış. O MGK’da bulunan kişiyim ben. Telefon çaldı. Rahmetli Şevket Kazan abi. Dedi ki ‘Meral kardeşim, hocam yanımda. O iddianamenin doğru olmadığını sen biliyorsun. Şahit göstersek kabul eder misin?’ Allah şahit tereddüt etmedim.

EVİM BASILDIĞINDA KİMSE YOKTU

Evim basıldığında kimse yoktu. Linç edilmeye çalışıldığında, nasıl Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına koştuysam, bu defa da Ekrem İmamoğlu’nun yanına koştum. Bu meydanın boş olmadığını Saraçhane’de gördüler. Şayet bu kafa yarın da hedefine Mansur Başkan’ı koyarsa, bu sefer de bir saniye düşünmeden, yanında dimdik dururuz. Sayın Erdoğan. Korkuyorsun. Sandık ufukta belirdi. Vakit, iktidar vaktidir.”

TEDAVİDEN SONRA İLK GRUP TOPLANTISI



TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında çıkan kavga sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de dünkü grup toplantısına katıldı. Örs, Akşener’in konuşmasını dikkatle takip etti.