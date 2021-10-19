Erdoğan ve Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

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Erdoğan’ın avukatları, Kılıçdaroğlu’nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan’a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusu yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki göstererek “Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır” dedi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları vurguladı: “Bugün, 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu’nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak ‘ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan’ gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih. Cumhurbaşkanımızdan en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlileri hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmektedirler. Aksiyle ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır.”