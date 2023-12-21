Erdoğan: Ülkemizin tüm değerlerini kucaklamaya çalışıyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de düzenlenen törende sahiplerine ödüllerine takdim ederken özetle şunları söyledi:

“Kültür sanat faaliyetlerini tüm kesimleriyle toplumu kaynaştıran, birleştiren, ortak hisler ve hedefler etrafında bütünleştiren bir çimento olarak görüyoruz. Böyle olduğu için de kendimizi dar bakış açılarıyla sınırlandırmadan, ülkemizin tüm değerlerini kucaklamaya çalışıyoruz. Geçmişte bu millet, siyaset mühendisliği projeleri yanında toplum mühendisliği projelerine de maruz bırakılmıştır. Kendi zihniyetlerine göre bir makbul vatandaş imal etme peşinde koşanlar, medeniyetimizin ve tarihimizin binlerce yıllık müktesebatına sırt çevirmişlerdir.

MİRASA SAHİP ÇIKTIK

Biz sorumluluğu üslendiğimiz her yerde kalkınmayla medeniyet mirasına sahip çıkmanın, değişimle asırlık değerleri yaşatmanın, büyütmeyle geçmişle bağları korumanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştık. Türkiye, cumhuriyet tarihinin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirirken medeniyet ve tarih mirasına da en önemli yatırımları yaptığı dönemi hamdolsun bizimle yaşamıştır.

Haberin Devamı

Anadolu’nun tamamında milattan önceki asırlardan başlayarak bu topraklarda varlık göstermiş toplumların, devletlerin, medeniyetlerin, hepsinin izlerini ortaya çıkarmanın ve yaşatmanın gayreti içinde olduk. Fikrine, meşrebine bakmaksızın, kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Bilhassa gençlerimizin bize ne kadar farklı gelirse gelsin bu yöndeki gayretlerini takdir ettik, teşvik ettik.

Yapay zekâ gibi teknolojinin algılarımızı zorlayan uygulamaları karşısında en önemli gücümüz insanın özgün üretim yeteneğini koruyacak ve geliştirecek yolları açık tutmaktır.

SEBEPLERİNİ DÜŞÜNMELİYİZ

İçinde yüzlerce, binlerce beynin harıl harıl çalıştığı bir teknoparka hangi hissiyatla bakıyorsak yine yüzlerce, binlerce yüreğin attığı bir konservatuvara, bir kültür sanat mahfiline de aynı şekilde yaklaşıyoruz. Ancak buna rağmen, ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değilse sebeplerini çok iyi düşünmek, tefekkür etmek, özellikle ideolojik dayanışmanın ülkemize maliyetini tartışmak mecburiyetindeyiz. Kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, çoraklaştıran, baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerektiğine inanıyorum.

Haberin Devamı

BİR DUVAR YAZISI

İtalya’da 15. yüzyıldan kalma bir duvar yazısında şöyle diyor; ‘Yapabilen istemiyor. İsteyen yapamıyor. Bilen yapmıyor. Yapan bilmiyor. Ve dünya böylece kötüye gidiyor’. Evet, ülkemizdeki meselenin, kökeninde tam da burada ifade edilen kısır döngü var. Siyasetten edebiyata, sanattan, zanaata, her alanda yapanın istemediği, bilenin yapmadığı, yapanın bilmediği garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Gençlerimizin bu gidişatı değiştirmek için niyet sahibi olduğuna ancak yeteri kadar gayret göstermediğine, yeteri kadar cesaret sergilemediğine üzülerek şahitlik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde gençlerimizi bu doğrultuda harekete geçirmek için daha çok mekanizmayı devreye alacak, kendileriyle daha yakın mesai içinde olacağız.”

Haberin Devamı

ÖDÜL ALANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül verdiği isimlerle ilgili şunları söyledi:

- “BİLİM ÖDÜLÜ: Bu yıl bilim ödülümüzü asıl alanı olan ilahiyat yanında iktisattan siyasete ve sosyolojiye kadar geniş bir sahada telif ve tercüme eserler veren Profesör Doktor Süleyman Uludağ’a veriyoruz. Süleyman Uludağ Hocamızın her birinin gerisinde büyük bir emek ve birikim olan eserleriyle nesiller boyunca fikir ve gönül dünyamızı zenginleştirmeyi sürdüreceğine inanıyorum.

- KÜLTÜR ÖDÜLÜ: Kültür ödülümüzü biyografi, hatırat, matbuat ve kitabiyat tarzında yazdığı eserlerle tarihimize ışık tutan Profesör Doktor Ali Birinci Hocamıza takdim ediyoruz. Ali Hocamız kitapları, makaleleri ve sohbetleri yanında şiirleriyle de kültür dünyamıza katkılar sunan bir isimdir.

Haberin Devamı

- MÜZİK ÖDÜLÜ: Müzik ödülümüzün bu yılki sahibi sanatçılığı ve zarafetiyle bilhassa bizim kuşağımızın hafızalarında silinmez bir yer edinen Emel Sayın Hanımefendi’dir. Yaklaşık yarım asırdır icra ettiği Türk sanat müziğimizi milyonların kalbinde yaşatan Emel Sayın Hanımefendi bugün de gönül telimizi titretmeyi sürdürmektedir. Kendisine müzik ödülümüzü takdim etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Emel Sayın’a ödülü “Emel Sayın Hanımefendi bugün de gönül telimizi titretmeyi sürdürmektedir” diyerek verdi

- RESİM ÖDÜLÜ: Resim ödülümüzün sahibi İlhami Atalay, 60 yıldır sanat hayatımıza verdiği katkılar, ürettiği eserler ve yetiştirdiği talebelerle ülkemizin en önemli sanatçılarından biridir. Sayın Atalay, asırlara sari milli birikimimizi modern sanatla bütünleştirerek harmanlamayı ve özgün eserlere dönüştürmeyi başarmış bir isimdir.

Haberin Devamı

-KARİKATÜR ÖDÜLÜ: Karikatür ödülümüzü, çizerek düşünen ve çizgisiyle yaşadığı döneme anlam katan bir sanatçımıza, Hasan Aycın’a takdim ediyoruz. Yunus’un ‘öleyim mi söylemeyince’ deyişindeki gibi en deruni hislerimize tercüman olan Hasan Aycın’ı ödülü için tebrik ediyorum.

- SİNEMA ÖDÜLÜ: Sinema ödülümüzü 1950 yılından beri yapımcılıktan yönetmenliğe, arşivcilikten eğitimciliğe, sinemanın her alanında iz bırakan bir ustaya Sami Şekeroğlu’na veriyoruz. Türk sinemasına olan tutkulu bağlılığını, kurduğu arşiv ve müzeyle nesillere aktaran Sayın Şekeroğlu’nun kültür sanat hayatımıza hizmetleri her geçen yıl daha iyi anlaşılmaktadır.

- DİJİTAL SANAT ÖDÜLÜ: Dijital sanat ödülümüzü kendi ifadesiyle bir medya sanatçısı ve tasarımcısı olan Refik Anadol’a takdim ediyoruz. Kendisi bilgisayar teknolojilerini ve yapay zekayı kullanarak geliştirdiği görsel çalışmalarını akademik müktesebatıyla destekleyerek, dünya çapında eserlere imza atıyor.

- MİMARİ ÖDÜLÜ: Mimari ödülümüzü bilhassa İstanbul’daki Türk mimarisi üzerine yaptığı çalışmaları medya vasıtasıyla toplumla paylaşan Sinan Genim’e veriyoruz. Sayın Genim, ülkemizin en önemli tarihi kültürel ve toplumsal markası İstanbul’a olan aşkını hem üstlendiği yeni projelerle hem de restorasyon çalışmalarıyla ortaya koymuş bir isimdir.

- EDEBİYAT ÖDÜLÜ: Edebiyat ödülümüzü, hikaye, deneme, roman ve incelemelerden oluşan onlarca eseriyle geçmişten bugüne köprüler kurmuş bir yazarımıza Nazan Bekiroğlu’na takdim ediyoruz. İlk kitabı Nun Masalları adını taşıyan hikaye kitabından beri yakından takip ettiğimiz Nazan Hanım’ı ödülü için tebrik ediyoruz.

- VEFA ÖDÜLLERİ: Bu yılki vefa ödüllerimizi beş ayrı isim adına temsilcilerine veriyoruz.

Edebiyatta Attilâ İlhan ve Samiha Ayverdi, müzikte Barış Manço, tarihte İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, tiyatroda Muhsin Ertuğrul adına verdiğimiz Vefa Ödüllerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Barış Manço’nun ‘Vefa Ödülü’nü oğlu Doğukan Manço aldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Ertuğrul’un ödülünü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya takdim etti.

Yazar Attilâ İlhan’ın ödülünü yeğeni Kerem Alışık aldı.





Sanatçılar Hülya Koçyiğit ve Orhan Gencebay da ödül törenindeydi.

YAPABİLECEK OLAN GAZZE’DEKİ KATLİAMI ENGELLEMİYOR

- Cumhurbaşkanı konuşmasında Gazze’deki dram konusunda da “Tabii biz kendi ülkemizin kendi toplumumuzun derdiyle dertlendiğimiz için bu konuları gündeme getiriyoruz. Ama aslında dünyanın düzeninde de aynı sorun var” diyerek şöyle devam etti: “Bunun en bariz örneklerine Gazze’de işlenen insanlık suçları karşısında sergilenen dehşet verici tavırlarda şahit oluyoruz. Gerçekten de yapabilecek olan Gazze’deki katliamı engellemiyor. Bunu samimiyetle yapmak isteyen ise böyle bir imkâna sahip değil. Aslında herkes orada neler yaşandığını biliyor. Dünyanın anlı şanlı onca devlet yönetiminin İsrail’in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu bu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı halde durması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, buna göz yumanları, bunu meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacaktır. Biz bu yargılamanın tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. Başlattığımız girişimler, dünyada giderek daha güçlü destek buluyor.”

SİSİ’YE TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i de telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.