Erdoğan: Sosyal değişimi doğru okuma misyonumuz var

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

“AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, tam bir kenetlenme içinde, tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz. Vatandaşımızın çektiği hiçbir sıkıntıya gözlerimizi kapatmıyoruz. İşçimizin, emeklimizin, çiftçimizin hayat pahalılığı sebebiyle karşılaştığı zorlukların tamamının farkındayız. Milletin derdi, bizim derdimiz, milletimizin sıkıntısı, bizim sıkıntımızdır. Milletimizin her şikâyetinin, her serzenişinin başımızın üstünde yeri vardır.

MİLLETİN UMUDUYUZ

31 Mart seçimleri sonrasında bir taraftan iç muhasebemizi yapıyor, diğer taraftan da milletin sandıkta verdiği mesajların gereğini yerine getiriyoruz. AK Parti milletin umudu olma vasfını güçlendirerek devam ettiriyor.

Partimizin geçen haftaki MKYK toplantısında aldığımız kararla kongre maratonumuzu resmen başlattık. Delege seçimlerimizi tamamladıktan sonra inşallah 12 Ekim’de belde ve ilçe kongrelerimize ‘ya Allah bismillah’ diyeceğiz. Tabii bunun öncesinde Türkiye Buluşmaları’yla tüm Türkiye’yi ilçe ilçe, mahalle mahalle tarayacağız.

YENİ BİR ŞAHLANIŞ

Teşkilat Başkanlığımız kongre takvimimizi belirledi. Hazırlanan bu takvim çerçevesinde süreci yöneteceğiz. Tüm arkadaşlarımızın şunu bilmesini isterim: 8’inci Olağan Kongre maratonumuzu yeni bir şahlanışın, yeni bir dirilişin, Türkiye’nin gelecek asrına mührümüzü vuracağımız yeni bir atılımın vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. Kongremiz sadece partimizin değil, ülkemizin önünde de yeni bir yol açacak, Türkiye Yüzyılı’nın kilometre taşlarından biri olacaktır.

SIRADAN PARTİ DEĞİLİZ

Şu hakikatin hepimiz bilincindeyiz: AK Parti sıradan bir parti değildir. AK Parti, Türk siyasetinin merkezini temsil eden en büyük harekettir. İktidar partisi olarak ülkemizi yönetme görevimiz yanında; sosyal değişimleri doğru okuma ve yönlendirme misyonumuz da vardır. Önemli olan sabitelerinizi koruyarak, toplumdaki değişime göre konumunuzu ayarlama kabiliyeti göstermektir. Bize, partimize, siyasette üstlendiğimiz zorlu misyona düşen asıl vazife işte budur. Toplumu referans alan, topluma güvenen, özgüvenli bir yaklaşımla değişimin dinamiklerini yönetmemiz gerekiyor.

PROVOKATİF DİLE DİKKAT

Birikimiyle, tecrübesiyle, vizyonuyla, millete ve memlekete bitmeyen sevdasıyla AK Parti, bu ülkenin geleceğidir. Karamsarlık zerk etmek isteyen fitne tüccarlarına lütfen kulak asmayın. Bu ülkeye en kıymetli senelerini kaybettirmiş boş tartışmaların, ucuz polemiklerin peşine kesinlikle takılmayın. Muhalefetin, özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının tahrik, kutuplaştırıcı diline, milletin sinir uçlarıyla oynayan provokatif diline lütfen prim vermeyin.

İÇ CEPHE GÜÇLÜ TUTULMALI

Türkiye’nin tam ortasında yer aldığı coğrafya ciddi krizlerden geçiyor. Kuzeyimizdeki savaş iki buçuk yılını geride bıraktı. Doğumuzda gerilimli atmosfer halen sürüyor. Güneyimiz zaten sıcak çatışmalarla boğuşuyor. İsrail ile İran arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. İsrail’in işgal ve istila politikası pervasızca devam ediyor. Böylesine sorunlu bir tablo içerisinde istikrarını koruyan; birlik ve beraberliğini muhafaza eden; atılım halinde olan yegâne ülke Türkiye’dir. Açık söylüyorum; bunu bozmaya, bunu riske atmaya kimsenin hakkı yoktur. ‘İç cephemizin’ güçlü tutulması noktasında hepimize, tüm siyasi aktörlere görevler düşmektedir. Muhalefet başta olmak üzere tüm siyasi partilerden sağduyuyu önceleyen tavır bekliyoruz.”

ÖZEL’E: O FOTOĞRAF YAKIŞMADI

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan CHP Lideri Özgür Özel’i, sokak röportajı nedeniyle tutuklanıp tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu’yla verdiği fotoğraf üzerinden şöyle eleştirdi:

“‘Değiştik, normalleştik’, ‘eski alışkanlıklarımızı terk ettik’, ‘helâlleştik’ dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos’ta İzmir’de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Gazi Mustafa Kemal’in kurucusu olduğu partiyi; ‘cumhura hakaret edenleri himaye partisine’ dönüştürdüler. Ya, insanda biraz mahcubiyet duygusu olur, millete ve milletin iradesine saygı olur, hakaret ile düşünceyi ayıracak kadar feraset olur. Hem geçmişte olduğu gibi hakareti taltif edeceksiniz hem de değişimden bahsedeceksiniz.

ÖZÜR BORCU VAR

Kimse kusura bakmasın ama bunun adı mürailiktir, tutarsızlıktır, tek parti CHP’si kodlarına geri dönmektir. Bunu ne bize ne de millete yutturabilirsiniz. Sadece partimize, sadece Cumhur İttifakı’na oy verenleri değil, milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf, Türk siyasetine yakışmamıştır. O fotoğraf, Türk demokrasisine hiç ama hiç yakışmamıştır. O fotoğraf, siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmüştür. Bu gölgenin bir an önce kaldırılması, bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. CHP Lideri Sayın Özel’in millete bir ‘özür borcu’ olduğuna inanıyoruz.”

MUHALEFETE BELEDİYE ELEŞTİRİLERİ

- ERDOĞAN “Muhalefetin içler acısı durumunu sizler de görüyorsunuz” diyerek şöyle devam etti: “Yönettikleri şehirlerde çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir Körfezi’nde kirlilik sebebiyle balıklar nefes alamıyor bırakın insanları. Kayırmacılık skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. İş bilmezlikleri artık kendi tabanlarının bile sabrını taşırıyor. Ama bunlar ‘daha ortada fol yok, yumurta yokken’ koltuk kavgası veriyor. Çıkıp göğüslerini gere gere ‘işte bizim eserimiz’ diye millete gösterebilecekleri tek bir hizmetleri yok. Liyakat, dürüstlük, tutarlılık, halka verdikleri sözün arkasında durma gibi erdemler, siyasi lügatlerinde zaten yer almıyor. Peki bunun yerine ne var? Kavga var, didişme var, ayak oyunu var; mebzul miktarda kumpas var.”