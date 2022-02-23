Erdoğan: Rusya’nın kararı kabul edilemez

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika gezisini takip eden gazetecilere başta Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından önemli satırbaşları:





AFRİKA GEZİSİ

TÜRK ŞİRKETLERİ SÖMÜRMEZ



Biz Türkiye olarak kazan-kazan anlayışıyla Afrika’nın kalkınmasına katkı sunmaya, karşılıklı ticaret hacmimizi arttırarak hep beraber kazanmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Maalesef Afrika’nın kara bahtı, kaderi. Batı’nın Afrika’yı nasıl soyup soğana çevirdiğini hep bilirdik, duyardık. Ama bunu bir de gelip yerinde görünce insan o zaman kahroluyor. Bizim Afrika’ya verdiğimiz ehemmiyetin ne kadar önemli olduğu günbegün ortaya çıkıyor. Mesela Albayrak Grubu’nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde temizlik işini aldığını öğrenince doğrusu çok sevindim. Ben Cumhurbaşkanı’yla görüşmemde de “Türk şirketleri sömürmek için gelmezler, kazan-kazan esasına göre burada sizlerle iş yaparlar. Bir yıl içinde buranın nasıl temizlendiğini, buradaki değişimi göreceksiniz” dedim. O da mutlu oldu.

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YENİ BÜYÜKELÇİLİKLER

Eğer siz bir ülkede var olmak istiyorsanız, orada sizin elçiliğinizin olması lazım. Bizzat o ülkede bizim büyükelçimizin olması, futboldaki tabirle adam adama markaj demektir. Şimdi biz Afrika’daki büyükelçilik sayımızı 43’e çıkarmak suretiyle bunu başardık. Geldiğimizde 12 taneydi. Dünya bizi bu noktada gıptayla izliyor. “Bunlar gerçekten çılgın Türkler” diyorlar. Bütün buralara girmemiz, buralarda bu adımları atmamız gerekiyordu.

UKRAYNA GERİLİMİ

TANSİYONUN DÜŞMESİ İÇİN GAYRET SERGİLEDİK

Amerika’nın açıklamaları ve Münih Konferansı’ndaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya’nın sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.

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TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Biz aynı zamanda Karadeniz ülkesiyiz. Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Karadeniz ülkesi olmanın bize yüklediği sorumlulukları bir kenara bırakamayız. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

ZİRVE TEKLİFİNE OLUMLU YANIT

(Zelenski’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, artı Türkiye ve Almanya ile bir ortak zirve yapılabileceğini söylemesi) Bunu zaten daha önce de ifade ettim. Bana göre olması gereken de budur. Sayın Zelenski’nin bu teklifi, olumlu bir yaklaşımdır. Bu olumlu yaklaşımı eğer gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, gerekse diğer ülkeler kabul ederse biz de bu buluşmada yerimizi alırız.

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HERZOG’UN ZİYARETİ

İSRAİL İLE ÇOK FARKLI GELİŞMELER OLABİLİR

Sayın Herzog’un ziyaretini önemsiyoruz. Bu ziyaretle Türkiye-İsrail ilişkilerinde atılan adım, bundan sonra diğer boyutlarda da görülebilir. Filistin sorununda çözüm noktaları gündeme gelebilir. Bir diğer önemli konu, Türkiye-İsrail ilişkilerinde doğalgazdan tutun diğer birçok konuya varıncaya kadar adımların atılmasıdır. Şu anda belki çok daha farklı gelişmeler olabilir. Temennimiz ilişkileri güçlü kılabilir ve böylece bölgeyi geleceğe yönelik bir barış havzasına dönüştürebiliriz.

6 LİDERİN YUVARLAK MASASI

DIŞARIDA KALAN BİR PARTİ VAR



Yeter ki kararı hep birlikte kesinleştirsinler de vatandaş bunlara “Artık yetti be” demesin. Geldikleri nokta bu. Tabii Ahlatlıbel’den memnun mu kalmadılar da Bilkent’e kaydırdılar bu işi, o da ayrı bir konu. Biz Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra Cumhur İttifakı içerisinde güçlendirme noktasında bazı gelişmeler olursa olumlu bir şekilde değerlendirilir. Bunlarda bir taraftan bakanlıkların vesaire paylaşımı da başladı. Bu paylaşım nereye kadar, nasıl gidecek bir de o var. Onları da vatandaşımız izliyor. Onlar masanın altında kim var, masanın etrafında kimler var şu anda bunu konuşuyorlar. Önce masanın altında kimlerin olduğunu bulmaları lazım. Dışarıda bıraktıkları bir siyasi parti var. O siyasi parti nasıl bir tavır koyacak, o da ayrı bir konu.

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CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ

Genişlemeye uygun bir durum söz konusu olursa bu değerlendirilir. Ama şu anda Millet İttifakı’nın içerisinden herhangi birini almayız. Cumhur İttifakı olarak biz gerek Devlet Bahçeli Bey gerek Mustafa Destici Bey ile gerekli değerlendirmelerimizi yaparız, ona göre atılması gereken adım varsa bu adımı atarız. Ama şu anda AK Parti olarak kendi tasarrufumuzda Millet İttifakı’nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır. Bundan alıp da biz Cumhur İttifakı’mızı lekeleyemeyiz.

28 ŞUBAT KARARI

Biz 28 Şubatları onlar gibi yaşamadık. Biz işi tam göbeğinde yaşadık. Bu beyefendi, bazı şeyleri birbirine karıştırıyor. 15 Temmuz’da havalimanından kaçıp giderken tanklar ona nasıl yolu açtı? Tankların arasından nasıl bir koruma altında Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gittiğini herkes biliyor. On binler havalimanında toplandığı zaman oradan nasıl kaçıp gitti ve daha sonra yaptığı açıklamalarda ne dedi? “Haberim olsa ben de beklerdim” dedi. Bu adam yalancı. Haberi yokmuş; haberi olmadığı için de beklememiş ve hemen Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine kahve içmeye gitmiş!

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KILIÇDAROĞLU’NUN ELEKTRİK FATURASI

ATILACAK ADIM BELLİDİR

(‘Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?’ sorusu üzerine) Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hâlâ ödetmeye devam ediyor. Ama artık o dönemler geride kaldı. Şu anda AK Parti iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara’dan İstanbul’a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin.

YÜKSEK FATURALAR

ELEKTRİKTE İNDİRİM 1 MART’TA



210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz.

MARKETLERE DENETİM

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gerek Ticaret Bakanlığımız gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığımız KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili incelemeleri sıkı bir şekilde yapıyor. Ciddi bir denetim ve yaptırım mekanizmamız söz konusu. Aynı şekilde stokçuluğa yönelik tespitlerde de gerekli müeyyideler uygulanıyor.

HAL YASASI

Tüketiciye yönelik üzerinde çalıştığımız dört düzenlememiz var. Biri tüketiciyi korumaya yönelik bir düzenleme. O bitmek üzere. İkincisi e-ticaretle alakalı düzenleme. Üçüncüsü perakende ve dördüncüsü de hal kanunu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız büyük illerin büyük hallerinin çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Denetim yapılıyor. Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz.

HABLEMİTOĞLU SUİKASTI

FETÖ İZİ VAR

Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’dan MİT marifetiyle Türkiye’ye getirildi ve Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulandı. Sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birtakım ifadelerde bulundu. Söylediklerinin o ölçeklere oturup oturmadığı, neyi tarif edip etmediği, ifadede bulunduğu kişilerin o tarihteki baz ve HTS kayıtlarıyla nerede olduğuyla beraber değerlendirilecek. Ama meselede bir FETÖ izi olduğu ilk başta da bugün de o dosya içerisinde netleşmiş durumda. Onun için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda ciddi bir şekilde analiz ortaya koyuyor. Emniyet de öyle. Birlikte çalışmayı devam ettiriyorlar.

ELÇİLİK BİNASINI AÇTI

Senegal’de Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya (büyükelçilerin kullandığı lojmanlara, konutlara, resmi işlerinin yürütüldüğü binalara verilen isim) binasının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Dakar Büyükelçiliği’nin yeni kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Senegal ile münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. Ortak siyasi irade inşallah 1 milyar dolara ulaşacağız, iş birliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Dakar Büyükelçiliğimiz örnek binalarımızdan biri oldu. Vatandaşlarımız onur duyacakları bir büyükelçilik binasına kavuştu. Büyükelçiliğimizin kapıları Senegalli kardeşlerimize açıktır.”

YENİ STATTA İLK SANTRA ERDOĞAN’DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketlerin tasarımını tamamladığı ve inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumu’nun açılış törenine katıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, statı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti. Sahaya inen Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ile diğer devlet başkanları ve futbolcularla paslaştı. Erdoğan, ayrıca açılış töreni için Senegal’e gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi.