Erdoğan PBS’e konuştu: Batı’ya ne kadar güveniyorsam Rusya’ya da o kadar güveniyorum

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği ABD’de PBS kanalından Amna Nawaz’ın sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden vazgeçmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye’nin AB’nin kararlarına önem verdiğini söyleyerek, “AB olumlu bir karar verirse bunu memnuniyetle karşılarız. Türkiye son 50 yıldır AB’nin kapısında oyalandırılıyor. Biz her zaman kendi kendine yeten bir ülke olduk. Hiçbir zaman AB’nin desteğine muhtaç olmadık” diye konuştu.

İSVEÇ YANITI: MECLİS DEĞERLENDİRECEK

İsveç’in terörle ilgili sözlerini tutması gerektiğini kaydeden Erdoğan, “Hâlâ Stockholm sokaklarında teröristlerin gezdiğini görüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı, İsveç’in NATO’ya katılım teklifini TBMM’nin değerlendireceğini belirterek, “İsveç’in elbette verdiği sözleri tutması gerekiyor. Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarındaki gösterilerini ve faaliyetlerini derhal durdurmaları gerekmektedir. Çünkü bunun gerçekleştiğini görmek Türk halkı için çok önemli. İsveç mevzuatta değişiklik yapmış gibi görünüyor ama yeterli değil.”

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PUTİN’İN 1 MİLYON TON TAHIL SÖZÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz Tahıl Girişimi’ni neden tekrar canlandırmadığına ilişkin soruya Erdoğan, “Biz (Putin’in) kendilerinden rica ettik ve onlar 1 milyon ton daha göndereceklerini söylediler” yanıtını verdi.“Bu sözünü tutacağına dair ona (Putin’e) güveniyor musunuz?” sorusuna karşılık ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Benim (Putin’e) güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. 50 senedir bizi kapısında bekleten AB’dir. Şu anda Batı’ya ne kadar güveniyorsam Rusya’ya da o kadar güveniyorum.”

Putin’in tahıl anlaşmasını Ukrayna savaşında avantaj olarak kullandığı ve liderliğine güvenilmeyeceği yönündeki bir soruya da Erdoğan, “Katılmıyorum. Doğalgazımın yarısı Rusya’dan geliyor.Ortak adımlar atıyoruz ve savunma sanayisi alanında da işbirliği yapıyoruz” cevabını verdi.

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SORULMAMASI GEREKEN BİR SORU

Sunucunun, Türkiye’nin Rusya’yla mı yoksa ABD’yle mi ilişkisinden daha fazla fayda sağladığına ilişkin sorusuna ise Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Yani bu soru bir defa siyasi lidere sorulmaması gereken bir soru. Çünkü benim siyaset anlayışım, dünya genelindeki her ülkeyle ‘kazan-kazan’ senaryosuna dayalı. ABD ile nasıl iyi ilişkilere sahipsem aynı şekilde Rusya ile de iyi ilişkilere sahip olacağım. AB üyesi ülkelerle de aynı yaklaşımla ilişkilerimi sürdüreceğim, kazan-kazan anlayışı içerisinde.”

SUNUCUYA TEPKİ: SİZİ NİYE BU KADAR İLGİLENDİRİYOR

- TÜRKİYE’de Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tutukluluklarına ilişkin “Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz” sorusu yöneltilen Erdoğan, şu yanıtı verdi:

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“Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim.”

SÖZÜMÜ KESMEYE HAKKIN YOK

Erdoğan, sunucunun sözünü kesmesinin ardından, “Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerikan yargısı yargı da Türkiye’nin yargısı yargı değil mi? Türkiye’nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz” diye tepki gösterdi.

BOB MENENDEZ ERDOĞAN’I DA TANIMIYOR

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD Kongresi’nde Senatör Bob Menendez gibi isimlerin Yunanistan’ın güvenliği gibi gerekçelerle Türkiye’ye F-16 satışına olumsuz yaklaşmasıyla ilgili ise şöyle konuştu: “Bob Menendez, Türkiye’yi tanımıyor. Öyle görünüyor ki Bob Menendez, Tayyip Erdoğan’ı da tanımıyor. Menendez’in Türkiye’ye düşmanca bir yaklaşım sergilediği görülüyor ve bizi kendi seçtiği belirli tartışma alanına çekmeye çalışıyor. Ancak bunun bir parçası olmayacağız. Yunanistan’la dostluğumuz onların sandığı gibi değil.”

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YUNAN BASINI ŞAŞKIN

Cumhurbaşkanının Yunanistan ile ilgili sözleri, Yunan haber sitelerinde ”Dostluk taarruzu”ve “Miçotakis ile görüşmesi öncesinde Erdoğan’dan dostluk mesajları” şeklinde başlıklarla duyuruldu.Skai televizyonu ise “Erdoğan’ın söylediklerine ilk başta inanamadık. İngilizce tercümede hata olabilir diye düşündük. Hayır... Erdoğan’ın sözleri doğru tercüme edildi” yorumunu yaptı.