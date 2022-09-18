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Erdoğan New York’ta

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#Erdoğan#New York#BM
Erdoğan New York’ta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:00

Şanghay Zirvesi’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentine geçti.

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Erdoğan’ı, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan karşıladı. Erdoğan, konaklayacağı Türkevi’ne gelişinde de sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı. ABD ziyareti kapsamında BM 77. Genel Kurulu’na katılacak Erdoğan’ı yoğun bir diplomasi trafiği de bekliyor. 20 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap edecek Erdoğan, çarşamba gecesi ABD Başkanı Biden ve eşi tarafından heyet başkanları ve eşleri onuruna verilecek resepsiyona katılacak.

Erdoğan New York’ta


İsrail Başbakanı Yair Yapid ve İngiltere Başbakanı Elizabeth Truss ile ilk görüşmelerini New York’ta gerçekleştirecek Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, Almanya Şansölyesi Scholz, Japonya Başbakanı Kişida, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak Başbakanı Kazımi ve Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen’le de görüşecek.

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#Erdoğan#New York#BM

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