Erdoğan New York’ta

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Erdoğan’ı, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan karşıladı. Erdoğan, konaklayacağı Türkevi’ne gelişinde de sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı. ABD ziyareti kapsamında BM 77. Genel Kurulu’na katılacak Erdoğan’ı yoğun bir diplomasi trafiği de bekliyor. 20 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap edecek Erdoğan, çarşamba gecesi ABD Başkanı Biden ve eşi tarafından heyet başkanları ve eşleri onuruna verilecek resepsiyona katılacak.



