Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli yetimlere bağışladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davası sonuçlandı ve davada Erdoğan lehine karar çıktı. Erdoğan, manevi tazminat olarak tahsil edilen 65 bin lirayı Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'ına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65 bin lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlanmıştır" ifadelerine yer verdi.