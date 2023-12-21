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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli yetimlere bağışladı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu#Tazminat Davası
Erdoğan, Kılıçdaroğlundan kazandığı tazminatı Gazzeli yetimlere bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 11:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davadan kazandığı 65 bin liralık tazminatı Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay’ına bağışladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davası sonuçlandı ve davada Erdoğan lehine karar çıktı. Erdoğan, manevi tazminat olarak tahsil edilen 65 bin lirayı Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'ına bağışladı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlundan kazandığı tazminatı Gazzeli yetimlere bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65 bin lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu#Tazminat Davası

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