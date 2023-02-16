Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan, Jens Stoltenberg'i kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Jens Stoltenberg#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı
Erdoğan, Jens Stoltenbergi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 14:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş depreminin ardından diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, saat 14.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede, bazı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alınacak.

10 ilde yaraların bir an önce sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için hazırlanan planlar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.30'da da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.(Kaynak: TRT HABER)

İlgili haber

Bahçeli: Her ilimizden bir evladımızın sorumluluğunu üstlenmeye hazırızBahçeli: Her ilimizden bir evladımızın sorumluluğunu üstlenmeye hazırızHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jens Stoltenberg#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem