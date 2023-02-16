Erdoğan, Jens Stoltenberg'i kabul etti

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Kahramanmaraş depreminin ardından diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, saat 14.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede, bazı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alınacak.

10 ilde yaraların bir an önce sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için hazırlanan planlar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.30'da da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.(Kaynak: TRT HABER)