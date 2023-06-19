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Erdoğan: İlk kahramanımız babamız

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Babalar Günü#Erdoğan
Erdoğan: İlk kahramanımız babamız
Aziz ÖzenFatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Babalar Günü’nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan mesajında, “Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakârlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum” dedi.

KORUYUCU BABALARA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Babalar Günü mesajında şöyle dedi: “Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür... Yıkılmaz, yeri doldurulmaz, unutulmaz. Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum. Şehitlerimizin babalarına sabır, ebediyete irtihal eden bütün büyüklerimize rahmet diliyorum. Günün vesilesiyle, bir çocuğun ilk kahramanı olmayı seçen tüm koruyucu babalarımıza fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.” 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Babalar Günü#Erdoğan

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