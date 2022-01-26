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Erdoğan duyurdu: Hablemitoğlu suikastı zanlısı MİT tarafından Ukrayna'da bulundu

#Necip Hablemitoğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MİT
Erdoğan duyurdu: Hablemitoğlu suikastı zanlısı MİT tarafından Ukraynada bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2002 yılında suikasta kurban giden tarihçi Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin kritik bir bilgiyi kamuoyuyla ilk kez paylaştı. Erdoğan, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT tarafından Ukrayna'da bulunduğunu ve Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

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Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili önemli gelişmeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şu şekilde;

Bunu ilk defa bu programda açıklayacağım. MİT uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu.

Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçtığı yurtdışında 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarında da ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyordu.

İstihbaratımız Ukrayna'da saklandığını tespit etti ve bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenskiy ile de, önceki devlet başkanlarıyla da konuştuk. Bu kişi cinayetin zanlısı olarak ülkemiz yargısına hesap veriyor. Bu iş neticelendi, FETÖ'yle irtibatı dışında DEAŞ'a silah ve mühimmat temin ettiği de bilinen birisi. Bu kişinin yakalanıp ülkemize getirilmesi geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızın da ispatıdır.

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#Necip Hablemitoğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MİT

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