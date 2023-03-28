Erdoğan: Devlet konutları hibe gibi teslim edecek

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ADIYAMAN’da ihalesi tamamlanan konutların temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Ramazana buruk girdik. Deprem felaketinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı tazedir. Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının yerini enkaz kaldırma faaliyetleri aldı. Bir yandan geçici barınma alanlarını kuruyor, diğer yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Acil ihtiyaçları karşılamak için çadırdan konteynere, prefabrik yapılara kadar tüm barınma imkânlarını seferber ettik. Bölge genelinde geçici barınma merkezlerinde 2.5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Adıyaman başta olmak üzere kurulumu hızla süren konteynerlerin sayısını en kısa sürede 100 bine çıkartacağız. Ayrıca diğer barınma alternatiflerini de hızla devreye alıyoruz. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı.

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TOPLAM 650 BİN KONUT

Yaptığımız planlamaya göre, deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman’da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi 23 bin 640’ı bulacak. Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacağı yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız.

TOPLAM 214 BİN LİRA

Diğer afetlerde konutları maliyetinin üçte biri bedelle iki yıl ödemesiz 20 yıl vade ile verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan bu ödemeler, cüzi bir rakamla başlıyor ve gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az miktara düşüyor. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz 2 artı 1 evlerin aylık ödemesi 510 liradan, 3 artı 1 evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip 3 artı 1 evde bu ödeme 990 liraya, toplam borç da 214 bin liraya ancak çıkıyor. Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz.

AYLIK ÖDEME SABİT

Vade süresi olan 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor. Şayet vatandaşımızın mülkünün yeri ile ilgili kamulaştırma ve benzeri bir durum varsa onun ödemesi de ayrıca yapılıyor. Evinin sigortası olan vatandaşlarımız oradan da ödeme alabiliyor. Netice itibarıyla süreç içinde yapılan ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor.”

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Erdoğan dün 22 bin 467 yeni konutun temel atma töreninde düğmeye Adıyamanlı vatandaşlarla birlikte bastı.

‘BELEDİYELERİN ADIYAMAN’A GELDİ Mİ?’

- ERDOĞAN konuşmasında muhalefete şöyle yüklendi: “Maalesef bunlar her konuda olduğu gibi bu konuda da yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İşte Bay Bay Kemal’i biliyorsunuz, bir şey anlatmaya gerek var mı? Şu mübarek ramazan ayında yalan yanlış beyanlarla ne diyor; ‘Biz geleceğiz, geldikten sonra da her şey bedava.’ 11 tane büyükşehir belediyen var, senin bu büyükşehir belediyelerin acaba Adıyaman’a ulaştılar mı? Ama AK Parti’nin belediyeleri ilk günden itibaren başkanları ile beraber buradalar. 14 Mayıs’ta bunun hesabını sormaya var mıyız?

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BİR TANE DE SANA VERELİM

Bay Kemal sağda solda diyor ki, ‘Bu konutlar bir yıl içinde yapılır mı?’ diyor. Ya Bay Kemal, biz 1 milyonun üzerinde konut yaptık. Haberin yok. Bu yaptığımız konutlardan eğer arzu edersen bir tane de sana verebiliriz.”

KARARLI DAVRANACAĞIZ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da depremzedelerle iftar programında bir araya geldi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların da mahşer gününde şehitlerimizle haşrolacaklarına inanıyoruz. Ateşin düştüğü yeri yaktığını da biliyoruz. Depremin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldırmanın gayretindeyiz. Kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı davranacağız. Marjinal çevrelerin kentsel dönüşümü engellemesine göz yummayacağız. Millet sandık önlerine geldiğinde bu muhterislere en güzel cevabı orada verecektir. Siyasi ikballerinin derdine düşenlerin durumu sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Nice badireyi aştığımız gibi bu imtihanı da başarıyla vereceğiz.”

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56 BİN KONUTUN YAPIMI BAŞLADI

- ERDOĞAN geçen hafta başlayan kalıcı konutların temel atma törenleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Hatay’da deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de 4 bin 431’i ADIYAMAN’da olmak üzere 22 bin 467 kalıcı deprem konutumuzun temelini atıyoruz. Böylece yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323’e ulaştı.”