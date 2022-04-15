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Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

#Ayasofya Camii#Erdoğan#Cuma Namazı
Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camiinde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldi. Cami girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.

Erdoğan, cuma namazı sonrası aslına uygun olarak yeniden restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi açılış törenine katılacak.

Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camiinde kıldı

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#Ayasofya Camii#Erdoğan#Cuma Namazı

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