Erdoğan büyükelçileri kabul etti... Mısır Elçisi 13 yıl sonra mektup sundu

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Beştepe’de yapılan kabulde, Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid ve Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assad Bin A. Abualnasr, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Mısır’la normalleşme süreci kapsamında 13 yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atanmıştı. Türkiye ve Mısır arasında 2021’de başlayan yeni dönem kapsamında temmuz ayında önemli bir adım atılmıştı. İki ülke dışişleri bakanlıkları 13 yıl sonra ortak bir açıklama yaparak, diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi düzeyine çıkarıldığını duyurmuştu.

HATIRA FOTOĞRAFI

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar. Türkiye Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir” demişti. Güven mektubu takdiminin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un son 3 yıldır Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olarak görev yapan Fransa Büyükelçisi Dumont ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Norveç Büyükelçisi Gaarder’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çektirdiği hatıra fotoğrafında ailesi de yer aldı. Erdoğan daha sonra, Mısır Büyükelçisi Abdelmeguid ve Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Abualnasr ile bazı büyükelçilik görevlileriyle de fotoğraf çektirdi. Hatıra fotoğraflarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Erol Özoral da bulundu.

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Andreas Gaarder - Cumhurbaşkanı Erdoğan

PRENS EDWARD BEŞTEPE’DE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward’ı Beştepe’de kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapılmazken, bir kare fotoğraf paylaşıldı.

Prens Edward - Cumhurbaşkanı Erdoğan