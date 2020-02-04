Erdoğan: Büyük hata yaptılar

46 HEDEF VURULDU

“Suriye rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırının cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye’nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır.

(İdlib’e yeni bir harekât olacak mı) Şu anda zaten harekât devam ediyor. Tespit edilen 40’a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ile 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da ‘Burada muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir ve bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın’... Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F-16’larımız, Fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT’in belirlemiş olduğu noktaları ateş altında tutuyor. Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 Fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır.

CİDDİYETİNİ ANLATACAĞIZ

(İdlib konusunda Rusya ile bir görüşme olacak mı?) Dışişleri Bakanımız olsun MİT Başkanımız olsun, Savunma Bakanımız olsun kendi muhataplarıyla görüşme kanallarını aralıyorlar. Çok daha önemlisi bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak tabii ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetini kendilerine özellikle ifade edeceğiz.

1 MİLYON İNSAN SINIRLARIMIZA YÜRÜYOR

(İdlib’deki durum) İdlib konusundaki gelişmeler tabii her geçen gün ne yazık ki artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik ve öyleki rejimin maalesef Rusya’nın da görmezliğiyle yapmış olduğu saldırılar neticesinde insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. Son rakamlar, maalesef 1 milyon insan sınırlarımıza doğru yürüyor. Bizde şu an 4 milyona yakın Suriyeli var. Bu gelecek olan 1 milyon insanı biz nerelere yerleştireceğiz?

Ne yazık ki bu sabah rejim güçleri yine İdlib’de hava saldırısına geçti. 8 kişi şehit oldu. Tabii artık dedik ki olacak gibi değil ve karşı bu noktada cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu yükümlülük çerçevesinde de burada çalışmaları sürdürelim.”

TRUMP-NETANYAHU TOPLANTISI: MANİDAR

TOPLANTIDA bir gazetecinin “ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’nı nasıl yorumlarsınız” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi: “Bu planla ilgili daha önce yaptığım açıklamalarda bunun bir işgal planı olduğunu, bunun bir barış planı olmadığını açıklamıştım. Fakat ben bu yapılan açıklamadan öte buradan bizim çıkardığımız bazı başlıklar var ki bunlar önem arz ediyor.

◾ Bunlardan bir tanesi, metinde Filistin tarafı diye ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. Mesela metinin içerisinde ‘Filistin tarafı Yahudi yerleşimlerinin İsrail sınırları içinde kaldığını kabul etmeli’ diyor.

◾ İki, ‘yüzyılın antlaşması bentlerini kabul ettiği takdirde bağımsız Filistin Devleti’nin Kurulması’ diyor. Yalan, bu da yalan.

◾ Üç, ‘Hamas’ın silahlarının toplanılarak Gazze’nin silahsızlandırılmış bir bölge haline getirilmiş olması’ diyor. Yani Hamas silahlarını verecek, İsrail’in silahları ne olacak? İsrail’in nükleer silahı ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi orada, topraklarında direniş mücadelesi veren insanlar. Ben de dün Hamas’ın lideriyle İstanbul’da görüşme yaptım. Diğerleri PKK’yla, PYD’yle, YPG’yle, bunlar Amerika’da Rusya’da her yerde görüşmelerini yapıyorlar. Biz kendi topraklarının kurtuluşu için mücadele verenler adına herhangi bir görüşme yapmayacağız. Yaptığımız zaman da beyler rahatsız olacak. Böyle bir şey olamaz.

◾ Bir diğer konu, Filistinlilere yüzyılın anlaşmasını tanımaları için 4 yıl süre tanınması. Ciddi bir sıkıntı da burada.

◾ ‘Birleşik Kudüs İsrail Devleti’nin başkentidir’ böyle bir başlığı da atmışlar. Doğu Kudüs’te Filistin Devleti’ne başkent vaadi, Netanyahu Doğu Kudüs’teki Ebu Disk köyünde olacağını söylüyor.

EN BÜYÜK FELAKET

◾ Yurtdışında yaşayan Filistinliler’in dönüşü engelleniyor. En büyük felaket bu. Bu rakam 5-6 milyon, böyle durum, bir cinayet.

◾Bir felaket ayrıca var. Bağımsız Filistin Devleti’nde ABD büyükelçiliği açılması. Barış süreci için yol haritası hazırlanarak ortak komite oluşturulması, bağımsız Filistin Devleti’ndeki projeler için 50 milyar dolar temin edilmesi. Bunların hepsi yalan, hikâye, yıllarca hep bunları söylemişlerdir.

◾İslam dünyasının İsrail’i devlet olarak tanıması. Emir buyurdunuz efendim. Ne demek tabii yaparız. Böyle saçmalık olur mu? Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması.

◾Tablo şu anda bu durumda ve Netanyahu’nun Trump ile yan yana yapmış olduğu basın toplantısı gerçekten manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başında bulunan bir kişiyle Trump’ın bir araya gelmesi ve orada da 3 tane Arap büyükelçisinin bulunarak alkış tutması, bunlar maalesef zilletin bir ifadesidir.”