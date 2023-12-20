Erdoğan Biden’la İsveç ve F-16 görüşmesini anlattı: İki ülkede aynı anda oylansın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda özetle şunları söyledi: “İsveç’in NATO üyeliği ile katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne biz gönderdik. İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. Görüşmede kendisinin ‘Siz bunu Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den bunu geçiririm’ şeklinde bir ifadesi oldu.

FİDAN VE BLINKEN SÜRECİ İŞLETSİN

‘ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek, bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkânımız olur’ dendi. Parlamentodaki sürece ilişkin bir başka zorlaştırıcı konu da savunma tedarikinde Kanada ve bazı müttefiklerin olumsuz tavırları... Bunların hepsi birbirine bağlı. Gerek Amerika’nın F-16 konusu, gerekse Kanada’nın verdiği sözleri tutması noktasında beklediğimiz olumlu gelişmeler, inanıyorum ki parlamentomuzun da konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır. Diğer taraftan İsveç’in bize Vilnius’ta verdiği sözler bulunuyor. Bunların tutulmasını bekliyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

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AB’YE: YENİ DÖNEM YENİ ADIM ATILABİLİR

(AB’nin Ukrayna ve Moldova’yla katılım müzakerelerini başlatması, Gürcistan’a da aday statüsü vermesi) Avrupa Birliği’nin bundan sonra Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım. Avrupa Birliği’ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye’nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır. Türkiye’nin gerek stratejik gerek ekonomik potansiyeli üyeliği çoktan elde etmiş olmasını gerektirirken, yıllardır oyalandık. Türkiye’nin ne kadar önemli ve ne kadar etkili olduğu son yıllarda bir kez daha ortaya çıkmıştır. Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir. Belki de Macaristan’ın dönem başkanlığında bu konuda yeni bir adım atma durumu gündeme gelebilir.

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MACARİSTAN AB KÖPRÜSÜ

Macaristan ile Türk Devletleri Teşkilatı bağlamında gayet olumlu ilişkilerimiz söz konusu. Macaristan, teşkilatımız ile Avrupa Birliği arasında adeta bir köprü vazifesi görüyor. Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin haklarına bakışta Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban’ın duruşu hep olumlu istikamette seyretmiştir. 2024’ün ikinci yarısında Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı görevini alacaklar ve o süreçte çok daha farklı gelişmeler olabilir. Kendisiyle bu hususu da konuştuk.

PUTİN’E ‘NE YAPIP EDİP TAHIL KORİDORU’NU İŞLETELİM’ DİYECEĞİZ

Tahıl Koridoru’nu yeniden işletmemiz lazım. İhtiyacı bulunan Afrika ülkelerinin, buradan nasibini almalarını sağlamamız lazım. Rusya, Katar, Türkiye olarak üçlü bir dayanışma oluşturmuştuk. Bu koridordan gelecek tahılı mali noktada Katar destekleyecek, una çevirmek noktasında biz devreye girip işleyecek ve sonra da Afrika ülkelerine bunları gönderecektik. Bu planın takibini yapıyoruz. Yakında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile görüşme yapıp, ‘Ne yapıp edip Tahıl Koridoru’nu işletelim’ diyeceğiz. İnşallah olumlu cevaplar alarak yolumuza devam ederiz.

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ABD’YE GAZZE TEPKİSİ: BIDEN’A TARİHİ SORUMLULUĞU HATIRLATTIM

Daha adil bir dünya için adil adımlar atmak şart. Amerika Birleşik Devletleri’nin bu süreçte tarihi bir sorumluluğu olduğuna ve bunu yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. O sorumluluk İsrail’i bu canilikten vazgeçirmek, Gazze’deki bu katliamı durdurmaktır. Fakat ABD bugüne kadar İsrail’i durdurmak şöyle dursun adeta teşvik etti. ABD’den cesaret ve güç alan İsrail ise ne uluslararası hukuk tanıdı ne insan hakları. Biden ile görüşmemizde ABD’ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım. Tüm dünyanın beklediği o tavrı takınmaları çağrısında bulundum.

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Dünya İsrail’in durdurulması gerektiğini daha nasıl haykırabilir? BM zemininde de ülkelerin meydanlarında da haftalardır insanlık ‘yeter’ diyor. Beyaz Saray önünde hatta ABD kongresinde bile bu haykırış yankılandı. Artık Amerika Birleşik Devletleri bu çağrılara kulak tıkamayı bırakmalıdır. İsrail sadece Filistinlileri, Gazze’yi değil insanlığı vurmaktadır.

SESSİZ KALANLARI TARİH YARGILAYACAK

Tarih buna sessiz kalanları yargılayacak ve mahkûm edecektir. Adalet sadece Gazze’de sükunet ile sağlanmayacak maalesef. Dünyada çok çeşitli sorun alanları bulunuyor. Mesela Tahıl Koridoru mekanizması daha adil bir dünya için atılmış olumlu bir adımdı.

BM’DEKİ ATEŞKES OYLAMASI

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153 OY DÜNYAYA NE DİYOR

BM Genel Kurulu oylamasının küresel sistemin sakatlığı neticesinde doğrudan bir yaptırım gücü maalesef yok, ancak oylamada verilen 153 kabul oyu, son derece değerlidir. Bu karar bütün dünyaya bir şey söylüyor. Oylamanın neticesinde ezici çoğunluk ‘Biz İsrail’in katliamlarına karşıyız ve Filistin’in yanındayız. Bir an önce bu saldırılar durmalıdır’ diyor. Bunu diyen ülkelerin içinde Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri de bulunuyor. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden sadece Amerika Birleşik Devletleri İsrail’in yanında yer aldı ve ret oyu verdi. Bunun bile dünyaya bir şey anlatması lazımdır. Ben mesela ABD Kongresi’nde İsrail’e yardım ile ilgili kararın reddedilmesini de önemli buluyorum.

NETANYAHU’NUN GİTTİĞİNİ HERKES GÖRECEK

Netanyahu’nun gidici olduğunu söylediğimizde kulak asmayanlar, haklılığımızı ifade etmekte zorlananlar da dahil herkes onun gittiğini görecektir. Ancak koltuğunu bırakıp gitmek onu kurtarmayacak. Mazlumların hesabını sormak için hukuk zemininde peşinde olacağız. İsrail kabinesinde yapılacak değişiklik sonrası umarım bu katliam biter. Yoksa Netanyahu’yu koltuğundan eden bu süreç onları da tarihe karıştıracaktır. Sadece Netanyahu değil, bu soykırımda parmağı bulunan herkes hukuk önünde işledikleri savaş suçlarının hesabını verecek. İsrail’de de Netanyahu yönetimine karşı güçlü sesler yükselmeye başladı. Mesela rehinelerin, İsrail tarafından öldürülmesi olayı var ki tepkinin dozunu artırdı.

PUTİN’E ‘NE YAPIP EDİP TAHIL KORİDORU’NU İŞLETELİM’ DİYECEĞİZ

Tahıl Koridoru’nu yeniden işletmemiz lazım. İhtiyacı bulunan Afrika ülkelerinin, buradan nasibini almalarını sağlamamız lazım. Rusya, Katar, Türkiye olarak üçlü bir dayanışma oluşturmuştuk. Bu koridordan gelecek tahılı mali noktada Katar destekleyecek, una çevirmek noktasında biz devreye girip işleyecek ve sonra da Afrika ülkelerine bunları gönderecektik. Bu planın takibini yapıyoruz. Yakında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile görüşme yapıp, ‘Ne yapıp edip Tahıl Koridoru’nu işletelim’ diyeceğiz. İnşallah olumlu cevaplar alarak yolumuza devam ederiz.

ERDOĞAN KUVEYT EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti’nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü. İki ülke ilişkileri, küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü iletti.

MUHALEFETE: BİZDE KAVGA GÜRÜLTÜ YOK RAHATIZ

Bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak bir yolculuğumuz var. MHP ve AK Parti olarak beraber bu yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Geçen hafta gerek Yeniden Refah Partisi gerek HÜDA PAR gerek diğer iki ortağımızla da görüşmelerimizi yaptık. Biz de bu arada illerimizi davet ediyor, görüşlerini alıyoruz. Ankara, Adana, İzmir ve pazar günü de İstanbul’da bütün arkadaşları davet ettik. Bu arkadaşlarımızla İstanbul’da toplantımızı yaptık. Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız. Cumhur İttifakı’nda ilçelerde kimlerle gireceğiz, meclis üyeliklerinde kimleri belirleyeceğiz, bunları arkadaşlarımız da birer birer görüşüyorlar. Şu ana kadar sıkıntı yaşamadan çalışmalarımız devam ediyor. Bizde kavga, gürültü yok, rahatız. Ama diğer ittifaktaki durumu zaten izliyorsunuz, benim size anlatmama gerek yok. Kavgayla, gürültüyle zaten bir yere varılmaz.