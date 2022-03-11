Erdoğan-Biden görüşmesinde 2 önemli mesaj

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Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin ardından krizin çözüme kavuşturulması için dünya liderleriyle görüşme trafiğini sıklaştıran Erdoğan, dün de yoğun temaslarını sürdürdü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Çankaya Köşkü’nde ağırlayan Erdoğan, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Joe Biden ile 45 dakikalık kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANTALYA TOPLANTISI DİPLOMASİ ZAFERİ

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti. Türkiye’nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da doğrudan karşılıklı konuşma imkânı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

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YAPTIRIMLARI KALDIRMANIN ZAMANI ÇOKTAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD’den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16’ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise “Liderler, Ukrayna hükümetine ve halkına güçlü desteklerini yeniden teyit ettiler, Rus saldırganlığının derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdiler. Başkan Biden, Türkiye’nin çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma çabalarının yanı sıra, barış ve istikrarı geliştirmeye yardımcı olan bölgesel liderlerle temaslarını takdir ettiğini iletti.” denildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki görüşmeyi “yapıcı” ve “ayrıntılı” olarak nitelendirdi.