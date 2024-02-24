Erdoğan Balıkesir’de muhalefete yüklendi: Bunların diyetleri bitmiyor

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Dün Balıkesir’de yerel seçim mitingi yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’in Balıkesir için İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e yaptığı “Meral ablamdan jest bekliyorum, Balıkesir’e geçen yerel seçimden olan borcunu ödeme zamanı” çağrısını eleştirdi ve özetle şunları söyledi:

- BALIKESİR’İN KİMSEYE MİNNET BORCU YOK: “Balıkesir’in kimseye minnet borcu yok. Birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyonlarda uluorta dillendirmiş, hatta ödenmesini istemişler. Diyet borçları bitmiyor, bitmeyecek. Kimin kimle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı muamma. Siyasetin kabzımal hesabına dönüştürülmesi utanç verici. Kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısı olmayacağını en iyi Balıkesirli kardeşlerim bilir.

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- İSTANBUL’DA KAYBEDECEKLERİNİ ANLADILAR: İstanbul’daki komediyi görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri listeyi yetiştiremedik numarası ile milleti kandırmaya çalışıyor. Kandırmaya çalışırken bile doğru düzgün yapamıyorlar. Muhalefetteki iç çekişme ayrı facia. Biz adaylarımızı belirlerken Türkiye Yüzyılı profiline ayak uyduracak olmasına dikkat ettik. Onların verdiği her sözün arkasında biz varız. Hükümetimiz var, Cumhur İttifakı var. Muhalefet cephesinde herhangi bir ölçü yok. Kim nereyi kaparsa elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor.

- KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI: CHP’nin içler acıcısı haline bakınca bu partiye gönül verenler adına üzülüyoruz. Hiçbir vizyonu, programı bulunmadığını biliyoruz. Daha önceki seçimlerde örtülü ittifak tezgâhını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek Kandil ile uzlaşı arayışına girmesi, CHP’nin bu milletle ortak noktası kalmadığına işaret ediyor. Her kafadan ayrı ses çıkan CHP, artık oyun kurucu olmaktan çıkıp oyun kuranların piyonu haline geldi. Biz işimizi lafta bırakmayacağız. Biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz, lafı söyleyenin kim olduğuna, nerede ne yaptığına, ne yapabileceğine bakar.

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- GÜNÜMÜZDE ZÜBÜK SİYASETİ İŞLEMEZ:Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz atılımlarla sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin korku ve laf cambazlığı ile kifayetsizliği saklama siyasetini eser ve hizmet siyaseti aldı. Günümüz Türkiye’sinde eskinin zübük siyaseti işlemez. Siyasetin çıtasını biraz daha yükseltmiştik. Şimdi bu vizyonu şehirlerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz.”

BU NE GÜZELLİK

- Balıkesir’de kalabalığa hitap eden Erdoğan, “Resmi rakamları istedim; şu anda bu alanda 85 bin kişi var. Yolda Balıkesirli kardeşlerimle birlikte olduk. Bu ne güzellik böyle. Son 21 yılda Balıkesir’e 238 milyar lira tutarında yatırım yaptık” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingde Balıkesir adaylarıyla kürsüye çıktı.

İNSANIMIZIN SIKINTILARINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Erdoğan konuşmasında, ekonomiyle ilgili şu mesajları verdi: “Huzurlu güvenli şehirler kurmak önceliklerimiz arasında. İnsanımızın günlük hayatındaki sıkıntıları asla görmezden gelemeyiz. Ekonomide önceliği istihdam ve üretime veriyoruz. Dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlama ile çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

TERÖRİSTAN PROJESİNİ DELİK DEŞİK EDECEĞİZ

Ülkemizi güneyden kuşatarak teröristan projesi kurma hayalini delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Gabar’da, Cudi’de bunları çökertip inlerine gömdük. Bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlama ile çalışanlarımızın ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız. Gabar’da petrol günde 35 bin varil çıktığı andan itibaren aile ve kurumlarının kaynağı olacak. Ülkemizin 21 yılda demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirmenin gerisinde, korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. Bu iklime sahip çıkarak ülkemize karşı kurulan sinsi niyetleri kursaklarda bırakacağız.