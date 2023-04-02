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Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

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#Recep Tayyip Erdoğan#Bağcılar#Ülkü Ocakları
Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocaklarını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 18:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar’da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunduktan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'un Bağcılar ilçesinde tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, buradaki konuşması sonrası Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

Erdoğan'ın beraberinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de ziyarette yer aldı. 

Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocaklarını ziyaret etti
Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocaklarını ziyaret etti

Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocaklarını ziyaret etti

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#Recep Tayyip Erdoğan#Bağcılar#Ülkü Ocakları

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