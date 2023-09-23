Erdoğan-Amerikan Yahudi Toplumu görüşmesi New York’ta en çok istenen bilet oldu

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Türkevi’ndeki kabule katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan Yahudi toplumu arasındaki görüşmenin detaylarını Hürriyet’e anlatan Haham Marc Schneier, geçmişte de bu formattaki görüşmelere katıldığını ancak şu ana kadar gördüğü “en sıcak, en rahat ve en samimi” buluşmanın çarşamba günü yapılan olduğunu aktardı.

SAYGI GÖSTERİSİYDİ

ABD’deki Yahudi toplumu üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye davet alabilmek için yoğun çaba sarf ettiğini akta-ran Schneier, şunları söyledi: “Şunu şahsen biliyorum. Cumhurbaşkanı ile görüşmeye davet almak şu an New York’taki en çok istenen bilet gibi. Bence bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir saygı gösterisiydi çünkü kendisi İsrail ile ilişkiler kurma ve güçlendirme isteğini defalarca içten bir şekilde ortaya koydu. Kendisi (İsrail Cumhurbaşkanı Isaac) Herzog ile yakın bir ilişki kurmuştu. Şimdi de Başbakan Netanyahu ile bir ilişki geliştirmek istiyor.”

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WASHINGTON’DA İŞBİRLİĞİ

Schneier, görüşmede masaya yatırılan en önemli noktalardan birinin, Türkiye’nin Biden yönetimi ve ABD Kongresi olan ilişkile-rini geliştirmede Amerikan Yahudi toplumunun oynayabileceği rol olduğunu söyledi. Yahudi toplumunun en büyük önceliğinin anti-Semitizmle mücadele olduğunu belirten Haham, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi düşmanlığının görüldüğü coğrafyalarda sorunun çözümü konusunda rol oynayabileceğini belirttiğini kaydetti.

YARDIMCI OLABİLİRİZ

Son yıllarda ABD’nin başkentinde Türkiye karşıtı lobilerin çalışmalarından ötürü oluşan olumsuz havanın birlikte aşılabilece-ğini belirten Schneier, şunları aktardı: “Özellikle Washington, ABD Kongresi ve ikili ilişkiler söz konusu olduğunda Amerikan Ya-hudi topluluğunun yanınızda bulunması çok yardımcı olur ve bana göre bu ittifakın Washington’da şu an bir araya geldiğini görü-yoruz.” Schneier, Amerikan Yahudi toplumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye-ABD ilişkileri konusunda yardımcı olmak için samimi bir istek olduğunun altını çizdi.

MARC SCHNEİER KİMDİR?

- ABD merkezli Etnik Anlayış Vakfı’nın kurucusu Haham Schneier, Yahudi toplumunun Müslüman cemaatler ile Amerikalı siyahlarla ilişkilerini geliştirmeye odaklanıyor. Özellikle Körfez ülkeleri ile İsrail ilişkilerini geliştirmeye odaklanan Schneier, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 2022’deki Türkiye ziyareti için çalışmıştı. Türkiye-İsrail yakınlaşmasını destekleyen bir isim.

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İSRAİL’E ZİYARET EL AKSA’DA NAMAZ

- İSRAİL Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun önümüzdeki aylarda Türkiye’ye gelmesi için bir plan üzerinde çalışıldığını kaydeden Schneier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da İsrail’e bir ziyaret gerçekleştirme isteğini Amerikan Yahudi toplumu liderlerine de ilettiğini söyledi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’i ziyaret etmek için samimi bir hevesi olduğunu hissedebiliyordunuz. Hakikaten bu ziyareti gerçekleştirmek istiyor” diyen Yahudi kanaat önderi, Erdoğan’ın ziyaret sırasında El Aksa Camii’nde namaz kılmak arzusunu paylaştığını da aktardı.

İSLAMOFOBİ VE ANTİ-SEMİTİZM İLE ORTAK MÜCADELE

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Haham Schneier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artan İslamofobi ve anti-Semitizm ile mücadeleye de değindiğini belirtti. Erdoğan’ın, bunun Müslüman ve Yahudi toplumlarını daha da yakınlaştırmak için bir fırsat teşkil ettiğini görüşmede aktardığını da sözlerine ekledi.