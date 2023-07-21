×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan, AK Partili Hayati Yazıcı'nın annesinin cenaze törenine katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hayati Yazıcı#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 14:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı’nın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Bizler de şahidiz" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, 19 Temmuz’da hayatını kaybetti. 96 yaşında vefat eden Yazıcı için bugün Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan’ın yanı sıra Hayati Yazıcı’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gibi birçok bakan ve siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı.

Erdoğan, AK Partili Hayati Yazıcının annesinin cenaze törenine katıldı

"BU EVLATLAR, ONUN EBEDİ ALEMDE EN ÖNEMLİ ŞAHİTLERİ OLACAKTIR"

Haberin Devamı

cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda Hakka uğurladığımız Fatma annemiz yol ve dava arkadaşım Hayati Bey’in valideleri ve bu yolda, bu davada beraber yürüdüğümüz Hayati kardeşimizi yetiştiren ve bizlerle beraber yol yürümesine vesile olan Fatma annemiz için Diyanet İşleri Başkanım tezkiyeyi en güzel şekilde yaptılar. Ayet-i Kerime’de Rabbim, ‘her nefis ölümü tadacaktır’ buyuruyor. Fatma annemiz de 96 yaşına ulaştı, böyle bir ömür. Bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Bizler de şahidiz. Bizler de Fatma annemiz için hayır dualarında bulunuyoruz, bulunacağız. Mekanı cennet olsun inşallah Rabbim cennetiyle, cemaliyle birlikte müşerref kılsın" dedi.

Fatma Yazıcı’nın cenazesi defnedilmek üzere Eyüp Mezarlığı’na götürüldü.

Gözden Kaçmasın50.7 milyar dolarlık anlaşma... Türkiye ekonomisine güven göstergesi50.7 milyar dolarlık anlaşma... 'Türkiye ekonomisine güven göstergesi'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınErdoğanın KKTC hamlesi komşuda böyle yankılandıErdoğan'ın KKTC hamlesi komşuda böyle yankılandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hayati Yazıcı#İstanbul