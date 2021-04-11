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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 00:26 | Son Güncelleme:

Erdoğan ailesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşiyle akşam yemeğinde bir araya geldi

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Erdoğan ailesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşiyle akşam yemeğinde bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) 9. toplantısı vesilesiyle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve kıymetli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya gelerek hoş bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşi Zelenska ile çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.

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