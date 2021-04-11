Erdoğan ailesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşiyle akşam yemeğinde bir araya geldi

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve kıymetli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya gelerek hoş bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşi Zelenska ile çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.

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