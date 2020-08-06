Erdoğan: Açıköğretimde psikoloji programı kapatılsın

Açıköğretimde psikoloji lisans eğitiminin açılmasıyla başlayan tartışmalar üzerine uzmanlar, toplum sağlığını bire bir ilgilendiren psikoloji eğitiminde uygulamalı eğitimin şart olduğunu dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta uzmanlarla görüşerek Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na konuyu inceleme talimatı vermişti. Önceki gün toplanan Kurul, “psikoloji lisans eğitiminin yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

RAPORA DAYANARAK YÖK’E GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün akşam Twitter’dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ‘psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde’ bir rapor hazırladığını, raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğunu söyleyerek “Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ilgili raporuna binaen ‘açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı’ yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmiştir” dedi. Bu açıklamanın ardından Twitter’da #5AğustosPsikolojiŞenliği etiketi açıldı.