Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde... 12. katta ‘fors’lu hazırlık

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyaret için 18 yıl aradan sonra bugün CHP Genel Merkezi’ne geliyor. Merakla beklenen ziyarette gözler, görüşmenin içeriği kadar “normalleşme” tartışmalarıyla siyasette atmosferi ısıtan randevunun ayrıntılarına da çevrildi.

BAYKAL’I ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan, Ankara’nın Söğütözü Semtinde AK Parti Genel Merkezi’ne de komşu sayılabilecek mesafedeki CHP Genel Merkezi’ne en son 18 yıl önce, merhum Genel Başkan Deniz Baykal’a “hayırlı olsun” ziyareti için gitmişti. Erdoğan ile Baykal arasında binanın mimarisine yönelik sohbet öne çıkmıştı. İki liderin, 12. katındaki bir odanın dışarı doğru oval çıkıntısıyla dikkat çeken “oval ofis” sohbeti, kendilerine eşlik eden kurmaylarını güldürmüştü.

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RANDEVU SAAT 16.00’DA

Özel, bugün saat 16.00’daki randevu için CHP Genel Merkezi’ne gelişinde Erdoğan’ı makam aracının kapısında karşılayacak ve görüşmenin gerçekleşeceği 12. kattaki makam odasına kadar eşlik edecek.

İki lider, Baykal’ın Genel Başkanlığı döneminden kalan çalışma masasının önünde, Kılıçdaroğlu döneminden kalan “ikiz” koltuklarda oturacak. Erdoğan’ın arkasında Cumhurbaşkanlığı’ndan istenen ‘Cumhurbaşkanlığı Forslu’ Türk bayrağı, Özel’in arkasında ise CHP bayrağı yer alacak.

İKRAMDA NELER VAR

Erdoğan’ı bu ikinci ziyaretinde, ilkinden daha zengin bir içecek mönüsü de bekliyor. İlk ziyaretinde Acıbadem kurabiyesi eşliğinde havuç ve greyfurt suyu ikram edilen Erdoğan, bu kez meyve suları, normal çay ve kahvenin dışında mesir, mor reyhan ve keçiboynuzu çaylarını da içeren zengin bir içecek mönüsüyle ağırlanacak. Görüşme nedeniyle CHP’nin bugünkü Meclis Grup toplantısı da ertelendi.

SİNAN ATEŞ’İN EŞİ VE KIZLARIYLA GÖRÜŞTÜ

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, kızları Bengisu Ateş ve Banuçiçek Ateş ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, “Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. (ANKARA)

KURMAYLARI TOPLADI

-CHP Lideri Özel, görüşme öncesinde Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini ayrı ayrı topladı. Dün gün boyu süren bu toplantılarda, ilk görüşmeden bugüne yaşanan gelişmelerle birlikte bugünkü görüşmede Erdoğan’a iletilecek konular da değerlendirildi. Özel’in ilk görüşmede olduğu gibi bu görüşmeye de kapsamlı bir dosya ile gireceği belirtildi. CHP kaynaklarına göre, ilk görüşmeden sonra 28 Şubat sanığı emekli generallerin salıverilmesi, 1 Mayıs gösteri sırasında Taksim’de gözaltına alınıp tutuklananlardan öğrencilerin tahliye edilmesi ve CHP’li “gölge bakanların” görev alanlarıyla ilgili bakanlarla gerçekleşen görüşmeleri nedeniyle Özel, Erdoğan’a teşekkür etmişti. Özel’in Gezi ve Kobani davaları ile kayyum uygulaması konularındaki rahatsızlığını ise yinelemesi bekleniyor. Özel’in daha önce de dile getirdiği gibi asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili eleştirilerinin yanı sıra tarım ürünlerinde açıklanan taban fiyatlarla ilgili itirazlarını da görüşmede dillendireceği belirtiliyor. İlk görüşmede gündeme gelmeyen yeni anayasa konusunun bu görüşmede açılıp açılmayacağı da kulislerde merak ediliyor.