Erdoğan 18 günde 30 liderle görüştü! Mekik gibi barış trafiği

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İLK TEMAS ZELENSKİ VE PUTİN’LE

Erdoğan, 24 Şubat sabahı Rusya’nın başlattığı saldırının ardından ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. Zelenski ile ikinci görüşme 26 Şubat’ta yapıldı. 4 Mart’ta bir görüşme daha gerçekleşti. 6 Mart’ta ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

MACRON VE BIDEN’LA KONUŞTU

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Joe Biden’ın da aralarında olduğu çok sayıda liderle telefonda görüştü.

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NATO ZİRVESİNE BAĞLANTI

Erdoğan, savaşla ilgili videokonferansla toplanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde de Türkiye’nin yürüttüğü çabalarla ilgili liderlere bilgi verdi.

HERZOG TÜRKİYE’YE GELDİ

Savaşın sona erdirilmesi ve insani dramın durdurulması için yürüttüğü temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya geldi.

STOLTENBERG’LE YÜZ YÜZE

Erdoğan, son kritik görüşmelerini ise Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirdi. Zirve çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embola, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve IKYB Başkanı Neçirvan Barzani gibi liderlerle de ikili görüşmeler yaptı.

SCHOLZ GELİYOR

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Temasları kapsamında bugün İstanbul’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul edecek olan Erdoğan yarın da Ankara’da göreve gelmesinin ardından ilk kez Türkiye’yi ziyaret edecek olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile buluşacak.