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Enkazdan kurtuldu, kayboldu… 15 aylık bebek Süleyman’dan sevindiren haber

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#Hatay#Deprem#Bebek
Enkazdan kurtuldu, kayboldu… 15 aylık bebek Süleyman’dan sevindiren haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 20:36

Hatay’da deprem sonrası enkaz altından kurtarılan ve kaybolan 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan’dan sevindiren haber geldi. Anne Sema Yeşilağaç, "Oğlumu bulduk çok şükür” paylaşımını yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan'ın ailesi ile birlikte yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı çöktü.

Dün enkaz altından çıkarılan 15 aylık bebek hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edilmişti. Ardından baba Tuncay Alpaslan oğlundan haber alamadığını duyurmuştu. Yetkililerden yardım isteyen baba Tuncay Alparslan, "Diğer çocuğumu ekiplerle birlikte enkaz altından çıkardık. Daha sonra Süleyman'ı enkazdan bir sivil asker çıkardı. Hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi. Ancak hastanelere aradık. Hiçbir şekilde oğluma ulaşamadım" demişti.

ANNE GÜZEL HABERİ DUYURDU

Minik Süleyman'dan güzel haber geldi. Süleyman'ın annesi Sema Yeşilağaç, "Oğlumu bulduk çok şükür. Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun" dedi.

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#Hatay#Deprem#Bebek

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