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Enkazdan kurtarılan anne ile kızı, günler sonra bir araya geldi

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#Hatay#Hassa#Deprem
Enkazdan kurtarılan anne ile kızı, günler sonra bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 15:22

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından 33'üncü saatinde kurtarılan Döne Balcı (44) ile kızı Melisa Balcı (10), tedavi için getirildikleri Manisa Şehir Hastanesi'nde günler sonra ilk kez bir araya geldi. Anne-kızın buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Anne Balcı, "Bina yıkıldı, 2 duvar arasında kaldım. Kızımın üzerine kapıyla birlikte taşlar da düştü. Üzerine dökülen taşları kendi üzerime yığdım. Ona ulaştım" dedi.

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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ilin etkilendiği deprem, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı kırsal Güvenç Mahallesi'nde yıkıma neden olurken, 3 kişilik Balcı ailesinin oturduğu 2 katlı bina da çöktü. Döne Balcı, deprem sırasında kızı Melisa Balcı'yı kurtarmak isterken enkazda kaldı. Depremin 33'üncü saatinde anne ve kızı yaralı olarak kurtarılırken, aynı enkazda baba Emrah Balcı (46) hayatını kaybetti. Anne ve kızı Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Melisa, 9 Şubat'ta Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, anne ise kızından bir gün sonra aynı hastaneye getirildi. Anne ve kızı depremden sonra ilk kez Manisa Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi. Anne-kızın buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

"KIZIMLA BULUŞTUK, ÇOK MUTLUYUM"

Kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Döne Balcı, yaşadıklarını anlattı. Balcı, "Depremin şiddetiyle uyandım, kızımı kurtarmaya koştum. Bina yıkıldı, 2 duvar arasında kaldım. Kızımın üzerine kapıyla birlikte taşlar da düştü. Üzerine dökülen taşları kendi üzerime yığdım. Ona ulaştım. Kızımın başının kanadığını gördüm" dedi.

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Balcı, enkazdayken Şırnaklı şehit bir asker gördüğünü öne sürerek, "Bana su getirdi. Kızımın kanayan başını okşadı ve kanamasını durdurdu. 'Gitme' dedim, 'Gitmem lazım, gidip, herkese sizi kurtarmaları için haber vereceğim. Uyumayın, salavat getirin' dedi ve gitti. Enkazın altı soğuktu ama bir anda ısındı. Hiç üşümedik. Ekipler gelip, kurtardı. Kızımla da buluştuk. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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"ALLAH'IM ÖLECEKSEM ÖLEYİM, BANA ACI ÇEKTİRME"

Depreme İskenderun ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinde yakalanan ve Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Zeynep Erdoğdu (63) ise "Depreme eşim Yusuf Erdoğdu ile yakalandık. Ben depremden 5 saat sonra enkazdan çıkarıldım ama eşim hayatını kaybetti. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Camlar patladı, duvar patladı. Çok ani oldu. Çok zordu. 'Allah'ım öleceksem öleyim. Kurtulacaksam, kurtulayım. Bana acı çektirme' diye dua ettim" dedi.

13 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

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Hastaları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi alan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Saka da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hastane olarak ilk andan itibaren olaya hakimdik. Depremin yaşandığı gün 08.00 itibarıyla ilk ekibimiz deprem bölgesine gitti. Şu an 22 hekim ve 35 sağlık personelimiz deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. 9 Şubat itibarıyla deprem bölgesinden yaralı vatandaşlarımızı hastanemize kabul ettik. Hastalarımızdan 7'si tedavisinin ardından taburcu edildi. 13 hastamızın tedavisi devam ediyor. Bu 13 hastadan 6'sı çocuk hasta ve bunların 4 tanesi yoğun bakımda tedavi görüyor. Genel durumları gayet iyi."

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