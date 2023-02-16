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Son dakika: 258. saatte bir mucize daha! Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarıldı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Ebrar Sitesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 21:47

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin enkazından 258 saat sonra 30 yaşındaki Neslihan Kılıç sağ olarak çıkarıldı.

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Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depreminde umutları yeşerten bir haber geldi. Depremin 258'inci saatinde AFAD koordinesinde bir çok ekibin ortak yaptığı çalışmada 30 yaşındaki Neslihan Kılıç'a ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla gen kadın çöken Ebrar Sitesi Z Bloktaki enkazdan sağ olarak çıkarılarak ambulansa alındı. Genç kadının sağ kurtarılması arama kurtarma ekinini de sevindirdi.

"MEZARINI BİLE KAZDIRMIŞTIK"

2 çocuğu ve eşi hala enkaz altında olan Neslihan Kılıç'ın eniştesi Gazi Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Neslihan'ın mezarını bile kazdırmıştık" dedi.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Ebrar Sitesi

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