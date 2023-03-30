Enkaz başında beklerken sağlığından oldu, gönüllü gelen doktor yardımına koştu

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Kahramanmaraş’ta yaşayan 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Itır Gülcan, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden ailesiyle birlikte yara almadan kurtuldu. İlk şoku atlattıktan sonra komşularının yardımına koşan Gülcan, çevredekilerle beraber 3 kişiyi apartmanının enkazından sağ çıkartmayı başardı. Ancak enkaz altında kalan diğer komşuları çıkartılmadan enkaz başından ayrılmak istemeyen ve alanda 26 gün bekleyen Gülcan, soğuk hava ve tozlu ortam nedeniyle baş ve boynun en derin enfeksiyonu olan peritonsiller apse (bademcik apsesi) geçirdi. İlk başta yaşadığı sorunu fazla önemsemeyen Gülcan’ın boğazı gün geçtikçe şişerek ağrımaya başladı ve ateşi yükseldi. Yaşadığı enfeksiyonun etkisi ile nefes almakta zorlanır hale gelen Itır Gülcan’ın imdadına ise deprem bölgesinde yardım için gönüllü olarak bulunan Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan yetişti.

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Afetin yaşandığı Kahramanmaraş ’a aracına yüklediği yardım malzemelerini götürmeye gittiğinde depremzedelere sağlık sorunları olup olmadığını soran Dr. Murat Arslanhan, bu sırada Itır Gülcan’ın şikayetlerini dinledi. Hastanın genel durumunu beğenmeyerek kendisinde bademcik apsesi olduğunu fark etti. Durumun ciddiyetini belirten Dr. Arslanhan, Itır Gülcan’ın Adana’ya getirilmesini sağladı ve görev yaptığı Medline Adana Hastanesinin tüm tedavisini üstlenmesi için yardımcı oldu.Adana’ya gelir gelmez hastaneye yatışını sağladığı Itır Gülcan’ın gerekli tüm muayene ve tetkiklerini tamamladıktan 1 gün sonra ameliyata alan Dr. Murat Arslanhan, tonsillektomi ameliyatı ile hastasının tekrar sağlığına kavuşmasını sağladı.

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Dr. Arslanhan, hastanın sağlık durumu için, “Şu anda hastamız gayet iyi ve kendisini taburcu ettik. Fakat ilk karşılaştığımız zaman durumu ciddiydi ve ilerlemiş peritonsiller apsesi mevcuttu. Bu sorun normal şartlarda basit gibi görünse de ihmal edildiği takdirde can sıkıcı sonuçlar oluşturacak, hatta hastanın nefes almasını engelleyerek ölüme bile yol açabilecek bir sağlık problemi olabilir. Bu nedenle durumu kendisine söyleyerek Adana’da görev yaptığım hastaneye getirtip herhangi bir karşılık beklemeden tedavisini üstlendik. Kendisini şu an tekrar sağlığına kavuşmuş durumda, taburcu ediyor ve tüm yaşadıklarından dolayı geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.



“NEFES ALMAKTA ZORLANIYORDUM”

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Ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilen Itır Gülcan ise, “Yaşadığımız felaketten sonra günlerce enkaz başında bekledim. Bu süreçte boğazımda bir sorun baş gösterdi ve sıkıntım gittikçe arttı. Boğazım şişerek ağrımaya başladı, ateşim yükseldi. Rahat nefes almakta zorlanmaya başladım. O sırada yardım için bölgede bulunan Dr. Murat Arslanhan bizim olduğumuz yere geldi ve ihtiyaçlarımızı sordu. Ben de kendisine boğazımın şiştiğini ve rahat nefes alamadığımı söyledim. Kendisi beni muayene ederek acilen Adana’ya aldıracağını söyledi. Sonrasında ise tedavimi Medline Adana Hastanesi ve Dr. Murat Arslanhan üstlenerek ameliyatım gerçekleştirildi. Şimdi gayet iyi hissediyorum, kendilerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.