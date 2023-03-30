ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav açıklaması

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17-18 Haziran'da yapılacak 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav yapılmayacağı açıklanmıştı.

SINAVIN YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kademeli olarak eğitim öğretime de geçildiği Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

YÖK BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR'DAN 'HİBRİT EĞİTİM' MESAJI

Geçtiğimiz günlerde konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremlerden hemen sonra alınan uzaktan öğretim kararını nisan ayında gözden geçireceklerini belirtip, "Şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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Depremlerden hemen sonra uzaktan öğretim kararı aldıklarını, 2022-2023 bahar yarıyılında, talep eden her üniversite öğrencisine kayıt dondurma hakkı getirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özvar, "Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

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Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" ifadelerini kullandı. Kenan YEŞİL/İZMİR, (DHA)