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Gökçe ADAR- Nevra UÇKAÇ/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan anne: 'Bebeğimin yanımda olmaması şans'

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde ilk 4 katı çöken Barış Apartmanı’nda depreme merdivenlerde yakalanan Aslı Güneş Başlıtürk, enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Depremden kısa süre önce bebeğini annesinin yanında bıraktığını belirten Başlıtürk, “Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. Bebeğimin yanımda olmaması bir şans" dedi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 4 katı çöken 7 katlı Barış Apartmanı'nda yaşayan Aslı Güneş Başlıtürk, o gün öğle saatlerinde 7 aylık bebeğini annesine bıraktı. Bebeğini annesine bıraktıktan sonra geri dönen Başlıtürk, evine çıkarken, apartmanın merdivenlerinde depreme yakalandı. Koşarak dışarı çıkan Aslı Güneş Başlıtürk, enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bebeğinin yanında olmamasının kendisi için bir şans olduğunu belirten Başlıtürk, "Bebeğimi anneme bırakmıştım. Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. O an çok kötüydü. Duygularımı tarif edemiyorum. Umarım herkes az hasarla kurtulur. Bebeğim benimle olsaydı ne olurdu, hiç düşünemiyorum. 7 aylık bebeğimle depremde evde olsaydım ne yapabilirdim. Bebeğim, annemle birlikte çok kötü şeyler yaşamışlar" dedi.

MAMA SANDALYESİ, OYUNCAKLARI KALDI

Bundan sonraki hayatlarının farklı olacağını ifade eden Aslı Güneş Başlıtürk, kaldıkları binanın çok sağlam olmadığını duyduğunu dile getirdi. Başlıtürk, "Ben burada 2 yıldır kiracıyım. Bu binaların çok sağlıklı olmadığı söyleniyor. Tutanak, rapor, risk değerlendirmesi var mı bilmiyorum. Duygularımı tarif edemiyorum. Bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyorum. Mama sandalyesi, oyuncakları enkaz altında kaldı. Çocuğumun tüm eşyaları evimizde kaldı" ifadelerini kullandı.

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