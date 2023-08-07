Enkaz altında kalan ailesi için ceza avukatı olacak: Anne mezun oldum

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Nehir Karakuş, annesi Fatma Karakuş ile birlikte hayalini kurduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmış ve mezuniyet yılına kadar gelmişti. Ancak bu hayal 6 Şubat depremleriyle sarsıldı. Ailesinin Adıyaman’da yaşadığı apartman çöktü. Binada 15 kişi vardı. Nehir’in annesi Fatma Karakuş (48), babası Mehmet Karakuş (52) ve doktor ablası Sena Karakuş (26) da enkaz altında kaldı. Kimse enkazdan sağ çıkamadı. Nehir Karakuş, yaşadığı büyük acıya rağmen eğitimine devam etti ve mezun oldu. Hürriyet’e konuşan Nehir, yaşadıklarını ve duygularını şöyle anlattı:

BENİ İZLİYORLAR

“Aile bağlarımız çok kuvvetliydi. Ailem beni çok zorlukla büyüttü. Ben ve ablamın tek yolu iyi bir okul kazanmaktı. Ablam bunu başardı, derece yaptı ve tıp kazandı. Daha sonra beni çalıştırdı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım ve İstanbul’a geldim. Bir yıl ablamla yaşadım. Hukuk annemin gençlik hayaliymiş, olmamış, benim hukukçu olmamı istiyordu. Hem onun hem kendi hayalimi gerçekleştirdim. Ablam annemlerin Adıyaman’da yalnız kalmalarını üzülüp istifa etti ve Adıyaman’a yerleşti. Orada da TUS’u kazandı. 10 ay öncesinde bu mezuniyet için hazırlanıyorduk. Annem kalacağı yeri ayarlamıştı, ablam mezuniyet hediyemi almıştı. Beni mezuniyetimde izlediklerine inanıyorum.

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DEPREM UNUTULMASIN

‘Toprağa sizle birlikte yüreğimi de gömdüm’ diye tweet attım. O zaman 10 arkadaşım beni takip ediyordu. Şimdi bu sayı arttı. Bu depremin 99 depremi gibi unutulmamasını istiyorum. İyi bir ceza avukatı olmak istiyorum. Deprem bölgesindeki hukuksuz yapılan binaların müteahhitlerinin peşine düşeceğim. Bizim evimizin müteahhidi akrabamızdı ve o da depremde vefat etti. Benim aile apartmanımda da kaçak kat vardı, bunun yüzünden yıkıldı. Müteahhitlere açılmış davalar var, ben onlara katılmak, ortak olmak istiyorum.”

ADALET BAKANI DA PAYLAŞTI

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından Nehir’le mezuniyet fotoğrafı paylaşarak, “6 Şubat depremlerinde anne, baba ve ablası olmak üzere ailesinin tüm fertlerini kaybederek büyük bir acı yaşayan Nehir Karakuş kardeşimiz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kendisi açısından çok zorlu bir zamanda başarı ile tamamlayarak ailesine olan sözünü tuttu. Nehir’in başarılı bir hukukçu olacağına inanıyor, adaletin tecellisi yolunda üstün başarılar diliyorum” dedi.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından “Yanında olup mezuniyetine tanıklık edemedim ancak çok başarılı bir hukuk insanı olacağına şüphe duymuyoruz” diye yazdı.

Şarkıcı Haluk Levent de “Deprem tüm ailesini, yakınlarını almıştı elinden. Hepimizi ağlatmıştı hikâyesi. Kep töreni için Haluk abisi söz verdi. Ve az önce mezun oldu” diyerek Nehir’i tebrik etti.