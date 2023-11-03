Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttı

Haberin Devamı

Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftine ait şirketlerin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp’in, Polat’a ait 1 milyon 800 bin lirayı tedbir konulmaması için nişanlısı Kübra Doğan’ın hesabına aktardı. Banka personelinin durumu fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Çalışma başlatan polis, Mustafa Özalp ile Kübra Doğan’ın Dilan Polat’a ait bir şirketin ortakları olduğunu belirlendi. Bunun üzerine savcılığa bilgi verildi ve savcılık kararıyla paraya el konuldu. Mustafa Özalp, Kübra Doğan ile birlikte şirketin diğer ortakları Gözde ve İsmail Bilgiç çifti de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Öte yandan İstanbul’da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara’daki 4 kişiyle de birlikte hakkında soruşturma yürütülenlerin sayısı 34’e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 oldu. Ayrıca gözaltındakilerden 8’inin ise ifadelerinin tamamlandığı öğrenildi.

POLAT ÇİFTİNİN ESKİ KOMŞULARI KONUŞTU

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi. Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu. Polat ailesinin yaşadığı evler havadan da görüntülendi.

Haberin Devamı

"DİLAN POLAT'I GELİN GELDİKTEN SONRA BURADA GÖRÜYORDUK"

Mahalle sakini Mercan Demirtürk, "Biz Sezgin ağabeyin elinde büyüdük. Bize ağabeylik yapıyordu. Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi. Ama buradan taşındıktan sonra ne olduğuna dair fikrimiz yok.

Gözden Kaçmasın Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyette sergilendi Haberi görüntüle

Kapının önünde sohbet ediyorduk. Kendilerine ait araçları vardı. Sezgin ağabey ticari taksi işiyle uğraşıyordu. Kiralık taksileri vardı. Nakliye işiyle uğraşıyordu. Öyle çok kötü durumda değillerdi. Yaklaşık 4-5 sene önce Sezgin ağabeyler taşındı buradan. Engin ondan da 1-2 sene önce taşındı. Engin Bey dış cephe kaplaması yapıyordu. Askerden geldikten sonra dış cepheyle, inşaat işiyle uğraşıyordu" dedi.

Haberin Devamı

"ONLARI SİZİN GİBİ MEDYADAN TANIYORUM"

Engin Polat'ın anne ve babasının yaşadığı evde kalan kiracı ise, "Kiracıyım, burada 3 yıldır oturuyorum. Onları sizin gibi medyadan tanıyorum. Eskiden müşterimdi gelip gidiyordu. Uydu işi yapıyordu öyle tanıştık. Bizden önce kızı oturdu. Daha önce kendisi oturuyordu. Kızından sonra bize kiraya verdi. 3 bin 500 lira kira ödüyorum" diye konuştu.