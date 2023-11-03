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İlk gece böyle geçti

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#Dilan Polat#Engin Polat#Gözaltı
İlk gece böyle geçti
Çetin AydınAli Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

Gözaltına alınan Dilan Polat, ilk geceyi geçirdiği nezarathanede “Buralar cildime iyi gelmiyor” deyip vitamin haplarını istedi. Polis bu talebi reddetti. Gece yemek yemeyen ve uyumayan Dilan Polat’a sabah kahvaltısında beyaz peynir, zeytin, yumurta ve çilek reçeli verildi.

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Dilan ve Engin Polat’ın da arasında bulunduğu 17 kişi, polis ekipleri tarafından önceki gece saat 01.15’te gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen şüphelilerden ele geçen belgeler ve dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü, incelemenin tamamlanmasının ardından sorguya geçileceği belirtildi. Bu belgeler arasında Dilan Polat’ın evinde ele geçen 80 sayfalık doküman da bulunuyor.

‘BURASI CİLDİME İYİ GELMİYOR’

Dilan Polat emniyete götürüldüğünde, B Blok binasının bodrum katındaki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün nezarethanesine konuldu. Dilan Polat bu sırada polislere, “Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım” diyerek ilaçlarını istedi. Ancak cilt rahatsızlığıyla ilgili bir sağlık raporu olmadığı için polisler bu talebi reddetti. Geceyi nezarette oturarak ve düşünceli bir şekilde geçiren Dilan Polat ve diğer gözaltındakilere zeytin, peynir, yumurta ve çilek reçelinden oluşan kahvaltı verildi.

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İlk gece böyle geçti
Dilan ve Engin Polat çifti ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” olmak üzere 4 ayrı suçtan sorgulanacak.

POLİS MESAJLARI YAZANIN PEŞİNDE

Dilan Polat’ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından çeşitli mesajlar paylaşıldı. Hesaptan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik, “Meral Hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın“ mesajı paylaşıldı. Mesajları atan kişiyi bulmak için polis araştırma başlattı.

İlk gece böyle geçti
El konulan Polat çiftine ait 24 lüks araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine götürüldü.

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ARAÇLARA EL KOYULDU

- Dilan Polat ve Engin Polat’la ilgili MASAK ön inceleme raporuna göre, tasfiye halindeki 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle yaklaşık 200 milyon TL’lik para girişi oldu. Bu para yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildi. Para son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandı. Buradan da gayrimenkul ve çok sayıda lüks araç alındı.

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#Dilan Polat#Engin Polat#Gözaltı

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