Engelli talebi ve filo satışlarının etkisiyle pazar 105 bin adedi aştı... Otomotivde tarihi şubat

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) paylaştığı son verilere göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30.6 artarak 105 bin 990 adetle kapandı. Bu sonuçla tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamına da ulaşıldı.

Şubat ayında binek otomobil satışları yüzde 39.6 artarak 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6.6 artarak 23 bin 713 adede ulaştı. Ocak-Şubat 2024 döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40.6 arttı ve 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti.

HİBRİTLER DİZELİ GEÇTİ

Yılın ilk iki ayında, hibrit otomobil satışları dizelleri solladı. Bu dönemde, benzinli otomobil satışları 97 bin 861 adetle yüzde 66.9 pay, hibrit otomobil satışları 21 bin 594 adetle yüzde 14.8 pay, dizel otomobil satışları 15 bin 910 adetle yüzde 10.9 pay, elektrikli otomobil satışları 9 bin 772 adetle yüzde 6.7 pay ve otogazlı otomobil satışları bin 181 adetle yüzde 0.8 pay aldı. Ocak-Şubat 2024’ü kapsayan iki aylık dönemde en çok satış yapan (otomobil+hafif ticari) marka 25 bin 284 adetle Fiat olurken, 22 bin 908 adetle Renault ikinci, 13 bin 427 adetle Ford üçüncü sıraya yerleşti.

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‘10 ARAÇTAN 6-7’SİNİ ENGELLİLER ALIYOR’

2023 yılının ikinci yarısından itibaren limitleri yetmediği için Ocak 2024’ü bekleyen engellilerin oluşturduğu talep yılın ilk iki ayında sıfır otomobil satışlarını arttıran en büyük etken oldu. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan İstanbul’daki bir otomotiv bayisinin yetkilisi Hikmet Vanlıoğlu, “Engelli araçlarda limitin 1 milyon 591 bin TL’ye çıkması ile 1 Ocak 2024 itibarıyla satışlar hızlandı. Bazı markalarda 10 araçtan neredeyse 6-7’sini engelliler satın alıyor” dedi. Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan ise şu değerlendirmelerde bulundu: “İlk iki ayda engellilerde kuvvetli bir araç talebi var. Bununla birlikte, turizmdeki yüksek beklentiler doğrultusunda filo satışında da ciddi bir talep gözlemliyoruz. Seçimden sonra ise ekonomi yönetiminin izleyeceği para politikası satışlarca belirleyici rol oynayacak” dedi.

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TOGG ELEKTRİKLİDE LİDER

OCAK-Şubat döneminde elektrikli otomobiller toplam satışlardan 9 bin 772 adetle yüzde 6.7 pay aldı. Togg, şubat ayında 1.201 adetle en çok satan elektrikli otomobil olurken, Ocak-Şubat 2024’te ise 2 bin 826 adetle yine elektrikli otomobil liginin zirvesinde yer aldı. Şubat ayında en çok satan diğer elektrikli modeller ise sırasıyla 510 adetle Ssangyong Torres, 361 adetle BMW 5 Serisi, 220 adetle BYD Atto 3 ve 195 adetle MG4 oldu. Tesla ise 75 adetle satışlardaki hızlı düşüşü sürdürdü.