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Engelli memurların atama sevinci

#Engelli Memur#Atama#Recep Tayyip Erdoğan
Engelli memurların atama sevinci

2 bin 927 engelli memur ataması dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle yapıldı.

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Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Engelli Memur Atama Töreni’nde özetle şöyle dedi:

“Atamasını yapacağımız 2 bin 927 engelli kardeşimizin görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Hükümete geldiğimizde kamuda sadece 5 bin engelli memur vardı, biz bugüne kadar yaptığımız 63 bin atamayla engelli kardeşlerimizin hem hayata katılmalarını hem de kendileriyle birlikte topluma faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladık. Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı.

Engelli memurların atama sevinci

192 BİN ENGELLİ YERLEŞTİ

Böylece 19 yılda kamuda istihdam edilen engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son olarak kamu kuruluşlarında sözleşmeli statüsünde görev yapan personel için de yüzde 3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na başvuru ücretini kaldırarak memur olmak isteyen engelli kardeşlerimizi bu dertten de kurtardık.”

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Engelli memurların atama sevinci

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından atamanın başlaması için hazırlanan butonlara engelli bireylerle birlikte bastı. Atamalarının gerçekleştiğini ekrandan heyecanla takip eden memur adayları, sevinç gözyaşlarına boğuldu. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

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#Engelli Memur#Atama#Recep Tayyip Erdoğan

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